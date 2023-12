Schiamazzi, droga, avventori con precedenti: locale chiuso 10 giorni

Dieci giorni di chiusura per un locale della zona di corso Prestinari dove, negli ultimi mesi, sono stati necessari numerosi interventi delle forze dell'ordine e, in particolare, dei Carabinieri che hanno spesso operato in sinergia con le altre Forze dell’ordine, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vercelli.

Numerosi gli episodi di microcriminalità che si sono verificati nel locale frequentato soprattutto – ma non esclusivamente - da avventori di nazionalità nigeriana, alcuni dei quali gravati da precedenti penali. A richiedere l'intervento delle forze dell'ordine i residenti, assillati da un continuo disturbo al riposo anche in ora tarda, a causa degli schiamazzi causati dai clienti, spesso in preda ai fumi dell’alcool. Durante i controlli, sono stati identificati avventori in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, e in qualche caso si è verificata resistenza nei confronti dei militari operanti oltre al rifiuto di declinare le proprie generalità personali, illeciti per i quali è stata informata l’Autorità Giudiziaria per le competenze del caso.

La richiesta di sospensione dell’attività per motivi di ordine e sicurezza pubblici, è stata accolta dal Questore di Vercelli, e dunque il locale rimarrà chiuso per la durata di dieci giorni. Tale provvedimento potrebbe essere ripetuto e aggravato qualora, allo scadere, la situazione non dovesse radicalmente mutare e l’esercizio dovesse perdurare nel costituire elemento di disturbo del pacifico svolgimento delle normali attività quotidiane degli abitanti della zona e delle persone di passaggio.