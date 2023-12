"500 euro o pubblico i tuoi video intimi", arrestato un 32enne

Un trentaduenne italiano, gravato da alcuni precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Squadra Mobile della Questura per estorsione. Aveva chiesto 500 euro a una donna, minacciando di diffondere suoi video intimi.

L’intervento è nato dalla denuncia sporta da una donna che aveva riferito che da circa un mese riceveva alcune email da un indirizzo di posta elettronica a lei sconosciuto ove l’interlocutore affermava di essere in possesso di alcuni video a sfondo sessuale che la riguardavano, chiedendole pertanto di pagare la somma di 500 euro pena la pubblicazione di quanto in suo possesso.

Oltre alla consegna del denaro, l’uomo ha preteso dalla vittima anche l’invio sia foto di nudo che di indumenti intimi, indicandole altresì il posto ove lasciare quanto richiesto, ovvero una chiesetta sperduta nella campagna pavese.

Non appena ha recuperato la busta, l’uomo è stato immediatamente fermato dai poliziotti nel frattempo appostatisi all’interno della chiesa, e pertanto tratto in arresto in flagranza per estorsione.

Condotto in Questura per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato successivamente accompagnato presso la Casa Circondariale di Vigevano a disposizione dell'autorità giudiziaria per la successiva celebrazione del processo per direttissimo, ove l’imputato ha patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.