«Provincia unita e orientata su obiettivi comuni» Bilancio e Dup approvati all'unanimità

«Un orgoglio vedere una Provincia così unita e gli amministratori pronti alla condivisione e orientati verso obiettivi comuni», dichiara il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, dopo l'approvazione all'unanimità del bilancio e del Documento unico di programmazione.

«Il Dup fa emergere chiaramente una visione sulle priorità dell’amministrazione: il coraggio e la pragmaticità di investire sul personale, sulla manutenzione e la messa in sicurezza delle strade e scuole provinciali e sulla promozione del territorio che passa da una mobilità sostenibile - dice Gilardino -. Abbiamo dati precisi di tutti i settori di competenza; alcuni progetti importanti sono stati portati a termine, come la nuova ala del Liceo scientifico, altri sono in cantiere e altrettanti ce ne saranno nel nuovo anno».

Il presidente sottolinea poi come la collaborazione con il territorio sia forte e continui a essere tangibile nei risultati.

«Non da ultimo, vogliamo promuovere ancora di più il vercellese tutto al fine di avere anche dei ritorni turistici per un patrimonio che, forse ancora troppo inconsapevolmente, è parte integrante della nostra identità. Dalla Valsesia ai Borghi delle Vie d’Acqua, miriamo a dare risalto a un territorio con grandi potenzialità turistiche che vogliamo rilanciare», dice Gilardino.

Guardando all'ente, il presidente rileva come la Provincia sia tornata ad assumere e come molti giovani abbiano partecipato ai bandi indetti: «questo ci fa pensare di essere tornati a essere attrattivi e di rappresentare una base importante per l’amministrazione locale».

Infine una nota sull'emergenza che si è vissuta in Valsesia proprio nei giorni precedenti il Natale: «La frana sulla SP 299 di qualche giorno fa e la conseguente realizzazione di una nuova strada in tempi record è l’ennesima dimostrazione che, con cooperazione e impegno, siamo in grado di dare risposte e affrontare anche l’inatteso. Ringrazio i consiglieri, i dirigenti e gli uffici provinciali - conclude Gilardino - È un orgoglio, da presidente, sapere di avere una squadra apprezzata e che arriva ai risultati. In questo periodo dell’anno, quando i bilanci sono la norma, arriviamo soddisfatti e con tanta progettualità. Per la Provincia mi auguro una crescita maggiore, in diversi ambiti. Siamo ambiziosi senza perdere concretezza, possiamo migliorare e riuscire a portare in alto il vercellese».