No al quinto turno di sorveglianza in Prefettura. Protesta il Siap

Prosegue la protesta del sindacato di Polizia Siap contro la decisione di adottare il quinto turno di sorveglianza al Palazzo della Prefettura.

Giovedì 28 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 in piazza Cavour, gli uomini e le donne del S.I.A.P. (Segreterie Provinciali S.I.A.P. Piemonte) in un presidio pacifico e organizzato, distribuiranno il volantino allegato con il quale si spiegano le ragioni della protesta.

«Avevamo sospeso il volantinaggio previsto per il 12 dicembre perché il Prefetto ci aveva chiesto un incontro - spiega una nota sindacale -. L’incontro c'è stato e abbiamo ascoltato le ragioni del Prefetto, che rispettiamo ma non condividiamo; perciò continueremo con la nostra protesta. Garantire la sicurezza di un palazzo, seppur importante e prestigioso a discapito della sicurezza della collettività lo riteniamo un errore macroscopico, ancor più grave se fatto in una realtà come Vercelli, che certo non può essere paragonata alle grandi città come Milano, Torino o Bologna… Possiamo accettare che questa scelta venga fatta in queste città, ma non a Vercelli, dove sino adoggi non ci sono mai stati problemi di sicurezza e dove la Prefettura è a un passo dalla Questura. Come ribadito, questa preferenza penalizzerà fortemente la cittadinanza, sia perché si avranno meno uomini per il controllo del territorio e sia perché per garantire questa turnazione verranno di volta in volta impiegati poliziotti adibiti ad uffici a diretto contatto con il pubblico che inevitabilmente, ne rallenteranno l’efficienza».