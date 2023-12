«Una città ancora più vivibile e a misura d'uomo»: gli auguri del sindaco ai vercellesi

«Un periodo di feste sereno, da trascorrere con la famiglia e con gli affetti più cari. E un pensiero speciale per i nostri concittadini più fragili». E' l'augurio che il sindaco Andrea Corsaro rivolge alla città per Natale e fine 2023.

Nel video messaggio anche il punto sugli interventi di riqualificazione in corso in piazza Roma, viale Garibaldi e piazza Alciati e di quelli che interessano le scuole, le strutture culturali e gli impianti sportivi.

Infine qualche anticipazione: «Sono in corso importanti trattative per creare nuovi posti di lavoro e il 2024 ci vedrà impegnati in azioni di marketing territoriale e residenziale per rendere più attrattiva la nostra città, dove tutti i servizi sono a un quarto d'ora, e riuscire a portare nuovi residenti».