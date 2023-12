Comunicato dell'Hockey Vercelli: Faremo di tutto per restare in A1

Come noto la nostra Società sta attraversando un momento di difficoltà generato principalmente dalla mancanza di disponibilità del palazzetto di Vercelli che ha avuto, come conseguenza, il trasferimento con i relativi costi nel mese di Agosto e di Settembre a Forte dei Marmi e a Novara.



Il palazzetto chiuso al pubblico e di conseguenza il dover disputare le partite casalinghe a porte chiuse ha generato la mancanza di prevendita degli abbonamenti stagionali, della vendita degli ingressi giornalieri sia della A1 che della B e la perdita quasi totale delle sponsorizzazioni a causa della mancata visibilità in loco dei relativi striscioni.

Tutta la suddetta situazione ha avuto come conseguenza gli scarsi risultati in pista, nervosismo in spogliatoio e la mancanza della tranquillità necessaria per disputare in serenità un campionato della massima serie oltre all’ovvia perdita della quasi totalità delle entrate economiche.

Il direttivo da parte sua ha fatto e sta facendo tutto il possibile per mantenere viva la squadra e la Società, rifondendo di propria tasca le suddette mancate entrate.

Tale situazione ha fatto sì che pochi giorni fa, a metà dicembre, una buona parte dei giocatori abbia espresso la volontà di rescindere il contratto nonostante a quel momento non avessero alcun credito scoperto da parte della Società.

Per i suddetti motivi e per non voler vincolare a forza nessuno abbiamo deciso di lasciar andare chi lo avesse richiesto, precisiamo che il loro contratti prevedevano una penale in caso di richiesta anticipata di scioglimento contratto ma non abbiamo voluto infierire e li abbiamo lasciati andare senza nulla pretendere; ovviamente ora il tempo ci gioca contro nella ricerca di nuovi giocatori e dei relativi tesseramenti.





La Società sta cercando in tutti i modi di mantenere la squadra in A1 cercando ovunque rimpiazzi dei giocatori che se ne sono andati per costruire una squadra in grado di portare a termine il campionato.

Il calendario purtroppo gioca contro questa situazione ( il 27/12 è il termine ultimo per i tesseramenti ) e si sta valutando con LIHP e FISR tutti i possibili scenari e soluzioni per poter proseguire il campionato nella massima serie.

Lato palazzetto l’Amministrazione sta cercando di permetterci di giocare a porte aperte magari solo in una parte dell’impianto ma su questo al momento non abbiamo certezze ne date previste, sicuramente le prime partite del 2024 saranno purtroppo ancora a porte chiuse.





In merito al cronoprogramma dei lavori che l’Amministrazione dichiara essere stato rispettato e che erano tutti al corrente che i lavori si sarebbero protratti fino a febbraio o oltre ne riparleremo con carte alla mano più avanti ora la priorità è la squadra.

Il silenzio di questi giorni da parte della società è esclusivamente dovuto alla difficoltà nel dare informazioni con un’evoluzione dei fatti rapidissima che ha generato un momento veramente assai complesso da gestire.





Ci auriamo che tutti coloro che si stanno esprimendo sui social in ogni modo possibile una volta riaperto il palazzetto si presentino in fila numerosi al botteghino a sostenere la squadra e la società dimostrando il proprio vero attaccamento alla squadra.

Vi aggiorneremo appena possibile.