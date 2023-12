Messe della Vigilia e di Natale

Ecco gli orari delle messe della Vigilia e della giornata di Natale nelle chiese cittadine.

CATTEDRALE

Domenica 24 alle 17,30 messa vigiliare; messa della notte alle 24, presieduta dall’Arcivescovo monsignor Marco Arnolfo; lunedì 25 messe di Natale alle 8.30, 10.30, 12 e 17.30, celebrata dal’’arcivescovo. Le confessioni in cattedrale sono previste venerdì 22 dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 17; sabato 23 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18,30; domenica 24 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.

SANT'AGNESE

Domenica 24 dicembre messa della notte alle 21; lunedì 25 messa di Natale alle 11,15

S. Giuseppe

Domenica 24 dicembre alle 22 messa della notte; lunedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11

SAN BERNARDO MADONNA DEGLI INFERMI

Domenica 24 messa della notte alle 21; lunedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11

SANTA MARIA MAGGIORE

Domenica 24 dicembre alle 18.30 messa vigiliare; lunedì 25 messa di Natale alle 18.30

BASILICA DI SANT'ANDREA

Domenica 24 dicembre messe alle 10 e alle 24, preceduta alle 23,15 dall’Ufficio delle Letture. Domenica 24 dicembre con le sorelle della Fraternità della Trasfigurazione si pregherà alle 8.40 l’ufficio delle letture e lodi; alla 9.45 ora media; alle 10 messa; alle 18.45 vespri. Lunedì 25, giorno di Natale, la messa sarà alle 10. Il 25 con le sorelle della Trasfigurazione si pregherà alle 9 le lodi, alle 9.45 ora media e alle 18.30 vespri.



SAN CRISTOFORO

Domenica 24 alle 18 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; lunedì 25 dicembre messe di Natale alle 10.30 e alle 17.15.

SAN PAOLO

Domenica 24 messe alle 10 e alle 11 e messa vigiliare alle 18; alle 21.30 messa della notte animata dai bambini del catechismo; lunedì 25, messe di Natale alle 10, 11, 18.

SANTISSIMO SALVATORE

Domenica 24 dicembre alle 18 messa vigiliare in via Parini; alle 21 messa della notte in chiesa parrocchiale in corso Libertà. Lunedì 25, giorno di Natale, messe alle 11 e alle 17.30 in corso Libertà.

CHIESA DEL BILLIEMME

Domenica 24 dicembre messe alle 9 e all 10,30 alle 23.30 veglia; alle 24 messa della notte. Lunedì 25 messe previste alle 9 alle 10.30.

BEATA VERGINE ASSUNTA AI CAPPUCCINI

Domenica 24 messe alle 9 e alle 11; messa vigiliare alle 17; alle 24 messa della notte. Lunedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.

SPIRITO SANTO

Domenica 24 dicembre, alle 18.30 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; lunedì 25 messe di Natale alle 9 e alle 11.30.

SANTA MARIA MADDALENA

Domenica 24 messa alle 11; alle 21.30 messa della notte; lunedì 25 messe di Natale alle 11 e alle 18.30

SAN PIETRO ALL'ARAVECCHIA

Domenica 24 dicembre alle 23 messa della notte; lunedì 25 messa di Natale alle 10

REGINA PACIS

Domenica 24 alle 18.30 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; lunedì 25 messe di Natale alle 10.30 e 17.30.

BEATA VERGINE DI LOURDES AL CONCORDIA

Domenica 24 alle 18,30 messa vigiliare; alle 22 messa della notte; lunedì 25 messa di Natale alle 11. Il 24 confessione comunitaria con assoluzione individuale dalle 15,30 alle 17,30

LARIZZATE

Lunedì 25, giorno di Natale, la messa sarà celebrata 10,30

SALI VERCELLESE

Sabato 23 dicembre messa alle 9

SACRO CUORE

Domenica 24 messe alle 9 e alle 10.30. Alle 21 veglia animata dagli Scout e alle 21.30 messa presieduta dall’Arcivescovo monsignor Marco Arnolfo; alle 23.30 veglia di Natale e alle 24 messa della notte. Lunedì 25 dicembre messe alle 9, alle 10.30 e alle 18.

SANT'ANTONIO AL RIONE ISOLA

Domenica 24 messa alle 10; lunedì 25 messa di Natale alle 10.

SANTA CECILIA A CARESANBLOT

Domenica 24 messa alle 11,15 e alle 24 messa della notte; lunedì 25 messa di Natale alle 11,15.