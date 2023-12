Fuggi fuggi di giocatori: per l'Hockey Vercelli è crisi nera

Se qualcosa va male, le cose continueranno inevitabilmente a peggiorare. Questo il primo postulato dell'Hockey Vercelli all'ormai leggendaria Legge di Murphy. Davvero un annus horribilis quello che l'Engas si sta lasciando alle spalle. Non bastasse la classifica precaria che, a questo punto, rischia di essere il male minore per la società nero-gialloverde, che il club deve fronteggiare una diaspora di giocatori che rischia di ridurre all'osso l'organico dell'Hv. Con margini per rinforzare la rosa ridotti al minimo visto che il 27 scade il termine per tesserare giocatori.



Se Orellano aveva già salutato Vercelli, subito dopo la sfida contro il Sarzana hanno lasciato la truppa di Roberto Crudeli il capitano Massimo Tataranni e il portiere Mattia Verona, accasatisi al Breganze, rivale a questo molto potenziale dei vercellesi nella corsa salvezza, il portoghese Diogo Neves ingaggiato dai campioni d'Italia del Trissino e Cosimo Mattugini. In dubbio anche Xavi Rubio per il quale si starebbe studiando uno scambio con un altro giocatore straniero.





"La situazione è complicata - ammette la presidente Marta Ferretti - ma continuo a lavorare perché l'Hockey Vercelli si salvi. Io non sono una abituata a gettare la spugna, ma a cercare di risolvere i problemi senza nascondersi".



Divisi i tifosi che un po' osteggiano la società e altri che, invece, se la prendono con i giocatori (e addii via social annessi) che, solo pochi mesi fa dopo la vittoria sul Monza che valeva i quarti playoff (e l'Europa) quando ancora il palazzetto era aperto i tifosi, baciavano la maglietta sotto la curva giurando più o meno fedeltà ai colori nero-gialloverdi. Nessuno poteva ipotizzare tutte le avversarsità piovute sul capo dell'Hv da inizio stagione: la preparazione in Versilia, l'inagibilità del Pregnolato per allenamenti e partite fino a novembre la chiusura al pubblico, con il mancato introito ai botteghini nelle sfide calde con Lodi, Trissino, Bassano, Valdagno, Forte dei Marmi e Sarzana, s'aggirano intorno ai 40 mila euro, includendo anche gli sponsor che, per mancanza di visibilità, si sono tirati indietro.