I super studenti dell'Iti vincitori del Italy Code Week Hackaton

Si chiamano Stefano De Santis, Andrea Ginella, Daniele Rizzo, Simone Chiodo e Gabriele Perticone e frequentano la quinta Informatici dell'Iti Faccio: sono gli inventori di «EcoTrip», applicazione vincitrice dell'Italy Code Week Hackaton 2023, maratona informatica che prosegue per 24 ore durante le quali i ragazzi lavorano in team per creare e risolvere i problemi proposti dal contest. Il tema 2023 era «Innovazione digitale a supporto della transizione ecologica» e i ragazzi hanno ideato una app per pianificare viaggi con impatto ecologico ridotto: il dispositivo suggerisce le soluzioni di trasporto più ecologiche e permette di creare un itinerario personalizzato.

Venerdì mattina studenti, insegnanti e dirigente scolastica Antonella Aliberti sono stati ricevuti nella sala del Consiglio comunale dal sindaco Andrea Corsaro e dall'assessora comunale all'Istruzione Gianna Baucero: ad accompagnarli anche alcuni genitori e la nonna di uno di loro che ha messo a disposizione gli spazi e si è presa cura dei ragazzi nelle fasi di ideazione del lavoro. Un'occasione di festa per rendere il giusto onore a cinque giovani che hanno portato in alto il nome di Vercelli: «Si cerca sempre di puntare in alto - ha detto il sindaco Corsaro - e voi siete riusciti a raggiungere la vetta. E la soddisfazione è grande. Continuate così».