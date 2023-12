Alagna, gravi danni per il vento. Alberi abbattuti e strade chiuse

In paese sono stati trasportati ovunque cassonetti dei rifiuti, cartelli divelti, rami, oggetti vari al punto che è stato necessario chiudere la strada comunale per la frazione In Dekku all’altezza della caserma dei carabinieri per il pericolo causato dal danneggiamento di una teleferica: secondo le previsioni del Comune potrà essere riaperta intorno alle 17 di sabato 23 dicembre.

Chiuse in via temporanea fino alle 12 di sabato anche la strada comunale per le frazioni Piane, Dosso, Rusa e Goreto all’altezza di frazione Montella per lo schianto di alberi lungo tutta la strada e per la conseguente caduta di sassi. Chiuso anche il sentiero comunale della Val d'Otro, ostruito in più punti da numerosi alberi schiantati a terra e a rischi di caduta di altre piante instabili. I tempi di ripristino, in questo caso sono più lunghi: la previsione è di riaprire il sentiero dopo un intervento di pulizia e ripristino nella giornata di domani, domenica 24 dicembre.