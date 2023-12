Il grazie di Borgosesia a Cinzia Madonna Ripa, volto sorridente dell'Urp

Sorridente, disponibile: un punto di riferimento per i cittadini. Così il sindaco Fabrizio Bonaccio e l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Borgosesia, Francesco Nunziata, hanno salutato e ringraziato Cinzia Madonna Ripa, responsabile dell’Urp che ha raggiunto il pensionamento.

«Cinzia è una persona sempre sorridente e disponibile – ha detto il sindaco Bonaccio, consegnando alla dipendente un coloratissimo bouquet – un vero punto di riferimento per i cittadini, che hanno sempre trovato in lei un contatto empatico ed efficiente. Una di quelle persone che interpretano al meglio il lavoro nella Pubblica Amministrazione, inteso come servizio alla cittadinanza e impegno nella risoluzione dei problemi».

Cinzia Madonna Ripa va in pensione dopo 42 anni di lavoro, 34 dei quali trascorsi negli uffici del Comune di Borgosesia: «Ho cominciato a lavorare in Comune il 21 marzo del 1990, ho visto 7 amministrazioni e 5 segretari comunali. Ho avuto la fortuna di incontrare colleghi con i quali ho sempre avuto un bellissimo rapporto – ricorda Cinzia – ed altrettanto arricchente e sempre molto buono è stato il rapporto con i cittadini. Mi sono occupata di diversi settori – aggiunge – dai servizi sociali alla segreteria, fino all’Urp. Un viaggio bellissimo, che concludo con la gioia e la soddisfazione di aver lavorato sempre con molto piacere. Ora, per la prima volta – conclude Cinzia – sarò padrona assoluta del mio tempo e desidero regalarmi un periodo di tranquillità assoluta, per scegliere poi a quali attività dedicarmi, ma con molta calma: la prima cosa che voglio fare è un corso di potatura, che ho rimandato sempre perché non avevo tempo!».

Il sindaco, con un abbraccio affettuoso, ha voluto esprimere a Cinzia la riconoscenza di tutta l’Amministrazione Comunale: «La ringraziamo per i tanti anni trascorsi a servizio del Comune di Borgosesia, e le auguriamo che il periodo che l’attende sia pieno di serenità e cose belle!».