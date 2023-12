Pro Vercelli – Virtus Verona 0-0. Gran secondo tempo della squadra di Dossena

Pro Vercelli – Virtus Verona 0-0

Primo tempo

Primi due minuti con diversi errori nei passaggi, anche semplici, della Pro Vercelli. Preme la V.Verona, gran ciabattata di Casarotto, alto.

Decimo minuto. Ora la manovra della Pro Vercelli è fluida, buon possesso palla, buona l'intesa.

Preme la Virtus Verona,ma colleziona solo angoli.

Pro Vercelli in sofferenza, tap-in di Cabianca, palla sul fondo.

Bella penetrazione in area di Rutigliano, che non fa in tempo a calciare per l'intervento del portiere Sibi.

Siamo alla mezz'ora.

Qualcosa nella manovra della Pro non va. Si punta tutto sulle giocate di Mustacchio e Haodi.

Infatti...

Gran giocata di Mustacchio che, di sinistro, serve Comi in area; il centravanti non ci arriva, questione di attimi. Ancora Mustacchio, serve Haodi, tiro deviato in corner.

Gara equilibrata, né bella né brutta.

Secondo tempo

Virtus Verona subito in attacco.

Comi travolto in area, per l'arbirtro non è successo niente.

Pro Vercelli in crescita, Haoudi serve Rutigliano, alto.

Gran girata di Comi su cross di Mustacchio, al 65'. Da applausi.

Tre cambi di Dossena: dentro Carosso, Emmanuello e Nepi. Escono Serzi Puttini, Rutigliano, Comi.

Esce anche Iezzi, causa crampi, dentro Seck. Applausi del Piola per Iezzi.

Manca un quarto d'ora.

Tiro di Emmanuello, para Sibi.

Mustacchio serve Nepi che perde l'attimo, ma poi rifinisce per Maggio: sinistro non irrsistibile, para Sibi.

Ultimi dieci minuti più recupero.

Cabianca solo davanti a Sassi sparacchia alto.

Virtus Verona in crisi di fiato.

Dentro Petrella, esce Haoudi. Ultimi minuti.

Finisce con un pari il 2023 della Pro.

Formazioni.

Pro Vercelli: Sassi; Iezzi (Seck 74'), Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini (Carosso 69'); Rutigliano (Emmanuello 69'), Santoro, Haoudi (Petrella 87'); Mustacchio, Comi (Nepi 69'), Maggio. A disp. Rizzo, Valentini, Carosso, Emmanuello, Da Pra, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Nepi, Niang, Condello, Pesliano, ce, Petrella, Sibilio. All. Dossena.

Virtus Verona: Sibi; Ruggero, Cabianca, Mazzolo (Vesentini 59'); Daffara, Begheldo (Toffanin 69'), Mehic (Danti 59'), Metlika, Manfrin (Ntube 86'); Casarotto, Gomez (Menato 73'). A disp. Zecchin, Voltan, Danti, Zarpellon, Ntube, Zigoni, Toffanin, Lodovici, Demirovic, Vesentini, Menato, Ambrosi. All. Fresco.

Arbitro: signor Edoardo Giaquinto, sezione di Padova

Ammoniti: Daffara, Begheldo, Menato della Virtus Verona; Camigliano, Maggio della Pro Vercelli.

Espuso l'allenatore in seconda della Pro, Olivi, per proteste.