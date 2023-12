Parità dopo 45' tra Pro e Virtus Verona

Pro Vercelli – Virtus Verona

Marcatori

Primo tempo

Primi due minuti con diversi errori nei passaggi, anche semolici, della Pro Vercelli. Preme la V.Verona, gran ciabattata di Casarotto, alto.

Decimo minuto. Ora la manovra della Pro Vercelli è fluida, buon possesso palla, buona l'intesa.

Preme la Virtus Verona,ma colleziona solo angoli.

Pro Vercelli in sofferenza, tap-in di Cabianca, palla sul fondo.

Bella penetrazione in area di Rutigliano, che non fa in tempo a calciare per l'intervento del portiere Sibi.

Siamo alla mezz'ora.

Qualcosa nella manovra della Pro non va. Si punta tutto sulle giocate di Mustacchio e Haodi.

Infatti...

Gran giocata di Mustacchio che, di sinistro, serve Comi in area; il centravanti non ci arriva, questione di attimi. Ancora Mustacchio, serve Haodi, tiro deviato in corner.

Gara equilibrata, né bella né brutta.

Secondo tempo

Formazioni.

Pro Vercelli: Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Rutigliano, Santoro, Haoudi; Mustacchio, Comi, Maggio. A disp. Rizzo, Valentini, Carosso, Emmanuello, Da Pra, Gheza, Seck, Fiumanò, Contaldo, Nepi, Niang, Condello, Pesliano, ce, Petrella, Sibilio. All. Dossena.

Virtus Verona: Sibi; Ruggero, Cabianca, Mazzolo; Daffara, Begheldo, Mehic, Metlika, Manfrin; Casarotto, Gomez. A disp. Zecchin, Voltan, Danti, Zarpellon, Ntube, Zigoni, Toffanin, Lodovici, Demirovic, Vesentini, Menato, Ambrosi. All. Fresco.

Arbitro: signor Edoardo Giaquinto, sezione di Padova

Ammoniti: Daffara della Virtus Verona;