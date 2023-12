Pagelle della Pro Vercelli (che ha pareggiato contro la Virtus Verona)

Sassi: 6

Poco impegnato. Il poco che fa lo fa bene.

Iezzi: 7

Il migliore. Bene dietro, macina chilometri sulla destra. Rientro prezioso. Esce per i crampi tra gli applausi del Piola. Meritati.

Parodi: 6,5

Attento, sicuro. Grandi chiusure con tempismo e grinta.

Camigliano: 6+

Buona prova, come sempre.

Sarzi Puttini: 6-

Poco convincente nelle proiezioni e nel dare una mano a Maggio nella catena di sinistra.

Rutigliano: 6

Sebbene sia un regista ha ormai imparato ha giostrare anche nel ruolo di mezzala a tuttocampo.

Santoro: 6

Primo tempo così così, meglio nella ripresa con un finale in crescendo.

Haoudi: 6+

Nel primo tempo è uno dei pochi a creare qualche grattacapo ai difensori della Virtus Verona. Quando la squadra di Dossena aumenta i ritmi lui cala un po'.

Mustacchio: 7

Devastante, generoso. Corre e lotta dal primo al 95'.

Comi: 6

Esce dopo una sforbiciata da attaccante di classe. Partita ostica contro una difesa ostica, attenta.

Maggio: 6-

Poco supportato sulla zona di sinistra (con Rodio si trova a occhi chiusi) fatica a saltare l'uomo. Qualche buon cross nel finale.

Carosso: 6+

Un paio di interventi difensivi notevoli.

Emmanuello: 6

E' in netta ripresa. Tenta la via del gol, senza fortuna (però ci prova).

Nepi: 6

Perde l'attimo per segnare, poi però rimedia servendo Maggio, e il portiere para. Venti minuti di impegno.

(A chi sbuffa quando lo vede entrare vorremmo ricordare che, uno, tre gol li ha comunque fatti e dunque è il terzo marcatore della Pro, e, due, ha la fiducia del tecnico)

Petrella: ng

Dossena: 6,5

Chiude il girone d'andata con la squadra che staziona in classifica tra quarto e quinto posto, in virtù di 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. Contro la Virtus Verona ha dovuto schierare giocatori non al meglio (ma che non hanno deluso) e ha effettuato dei cambi che andavano fatti. Un pareggio che è comunque anche merito della bontà degli avversari. Insomma, un punto importante: la brutta prova contro l'Arzignano è stata dunque un incidente di percorso.