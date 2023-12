Dossena e Comi: «Nel girone di ritorno, avanti così»

Pareggio 0-0 della Pro Vercelli nell'ultima sfida d'andata e del 2023. Mister Andrea Dossena commenta il pari con la Virtus Verona: "I rossoblù hanno confermato di essere una squadra ben attrezzata, molto grintosa che concede sempre poco agli avversari. Le loro opportunità sono arrivate su calcio da fermo o in ripartenza. Noi abbiamo provato a fare la nostra partita; abbiamo commesso qualche errore nel quale abitualmente ricadiamo ma in 90' ci può stare. L'importante è che i ragazzi ci abbiano provato sin dall'inizio. Diciamo che entrambe le squadre non si sono limitate alla parte difensiva. Uno 0-0 giusto che ha offerto anche qualche emozione".



Inevitabile un bilancio sul girone d'andata chiuso a 32 punti: "Il giudizio è senz'altro positivo: tutti i punti che abbiamo conquistato ce li siamo meritati attraverso l'impegno e il sudore. Dovremo ripartire con lo stesso spirito e la stessa "fame", sapendo che tutti i traguardi, per noi, sono aperti. Ci piace continuare a essere considerati come una sorpresa ma, per restare qui, sappiamo di dover lavorare ogni giorno più delle altre squadre. Così come la nostra voglia di vincere dovrà essere superiore a quella delle avversarie. Il ritorno è sempre più difficile visto che, con l'avvicinarsi del termine del torneo, i punti pesano tantissimo e ognuno ha un traguardo da raggiungere che lo spinge a mettere quel qualcosa in più".





Gianmario Comi è partito anche con la Virtus Verona nell'undici iniziale: "Una partita dura, maschia e credo che il pareggio sia il risultato più giusto, anche se abbiamo avuto qualche opportunità nel corso del match. Finire l'andata con il "Piola" inviolato è una grande soddisfazione: lo stadio è la nostra casa, il nostro "fortino" e non aver mai perso dà senz'altro morale. In questa prima parte del torneo abbiamo speso tantissimo; per questo dovremo sfruttare questa sosta per ricaricare le energie: ne avremo bisogno in vista della ripresa. Dobbiamo mantenerci a questi livelli. Per quanto riguarda l'andata siamo soddisfatti anche se possiamo e abbiamo il dovere di migliorarci. Un grazie ringraziare ai tifosi: abbiamo bisogno del loro supporto. In quest'ottica il derby con il Novara è stata incredibile: era dalla serie B che non si vedeva uno stadio così pieno. Mi auguro che il "Piola" nel ritorno possa tornare a riempirsi sempre di più".