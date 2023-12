«Scorie? No, grazie. il vercellese ha già dato»: Consiglio unanime contro l'ipotesi del deposito

«Sul nucleare il vercellese ha già dato. Le scorie devono andare in un sito scelto tra quelli geologicamente idonei, individuati da Governo dopo anni di studi e analisi». E' il parere, unanime, del Consiglio comunale di Vercelli che, giovedì pomeriggio, ha approvato l'ordine del giorno presentato dalla minoranza per dire no ad autocandidature (come quella avanzata dal sindaco Daniele Pane per Trino).

Dopo la nascita del comitato Tri-No che, in pochi giorni, ha raccolto 250 adesioni, e dopo che i Comuni del vicino casalese si sono già espressi contro l'ipotesi di una autocandidatura, è il capoluogo a schierarsi contro soluzioni che prevedano l'arrivo delle scorie nel territorio.

«Quella del sindaco Pane è una posizione personale che non era contenuta nel suo programma elettorale e che non rispecchia la volontà del territorio», è stato detto in più di un intervento.

Seppure con sfumature diverse e con scintille polemiche indirizzate soprattutto verso l'ex sindaca Maura Forte, tutti i gruppi hanno ribadito la contrarietà all'arrivo delle scorie nel vercellese. Sul tema, in diverse sedi, avevano già espresso il parere contrario anche i principali gruppi politici presenti in Consiglio comunale: giovedì Fratelli d'Italia, Lega, Forza ITalia, Pd SiAmo Vercelli, Voltiamo Pagina e Catricalà hanno confermato con il proprio voto che la scelta del deposito dev'essere fatta sulla scorta di riflessioni scientifiche e tecniche: adeguatezza dei siti e minor popolazione possibile residente nelle vicinanze.