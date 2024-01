Ecco Bestia, il gioco di carte

Gioco simile alla briscola ma meno diffuso, "Bestia" è un gioco molto giocato in Italia, ma spesso vietato nei giochi dei locali pubblici. Giocarci è semplicissimo: occorre avere sempre 40 carte di un mazzo, che siano esse regionali, come ad esempio quelle napoletane, siciliane o piacentine, oppure, in alternativa, si possono utilizzare quelle francesi "ridotte" , ovvero senza l'8, il 9, il 10 ed il Jolly. Questo gioco è nato proprio in Francia: la prima notizia relativa alla diffusione nel nostro Paese risale al 1753: qui era in parte diverso dall'attuale gioco, in quanto si trattava di un gioco di presa con l'obbligo di risposta e taglio. Tante altre caratteristiche sono poi cambiate nel corso del tempo, altre sono rimaste le stesse, come il mazzo ridotto, il numero limitato delle prese in gioco, ovvero 5, l'obbligo di risposta e di taglio, la contesa sul numero delle prese e non sul valore delle carte.

Numero e obblighi dei partecipanti

Qui occorre considerare l'ordine gerarchico delle carte in base al loro valore: si parte da quella con il valore più alto e, tornando indietro, troviamo una scala che è proprio come quella della Briscola. Una sessione di gioco viene svolta in una smazzata, ovvero in una distribuzione di carte.Quella che viene definita "presa" corrisponde alle carte giocate a turno dai giocatori. Quindi in ogni smazzata ci sono tre prese possibili e ad ognuna di queste va costituito un piatto che generalmente è in denaro, diviso poi per le tre prese.

Fasi del gioco

: il mazziere prima mescola le carte, poi fa tagliare il mazzo dal giocatore di sinistra. Una di queste la gira verso sé e da quel momento sarà il seme della briscola, poi distribuirà tre carte alla volta a ciascun giocatore.. Si comincia soltanto dopo che il mazziere ha concluso di distribuire le carte. Terminate le dichiarazioni dei giocatori che parteciperanno al gioco, il "mazziere" invita i giocatori che hanno precedentemente scelto di giocare a prendere nuove carte: chi accetta di giocare deve prendere tre carte. Non importa quali carte gli sono capitate in mano, da quel momento ha l'obbligo di giocare la partita.Si comincia dal primo giocatore a destra del mazziere che ha bussato per poi proseguire con l'ordine, indipendentemente se il prossimo giocatore abbia bussato oppure preso nuovamente le carte. Il giocatore che ha fornito la carta più alta nel seme di uscita sarà colui che completa la presa.