Vento forte in valle: Vigili del Fuoco al lavoro

Il vento forte che dalla notte spira anche sul vercellese e in Valsesia ha creato danni a Serravalle. Nella mattina di venerdì, poco dopo le 7, la squadra dei Vigili del fuoco di Varallo Sesia e una con l’autoscala proveniente dal Comando di Vercelli sono intervenute in località Bornate di Serravalle Sesia per una copertura pericolante della sede centrale di un’azienda che distribuisce energia elettrica a causa del forte vento.

Il personale dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza le parti pericolanti dell’edificio.

A vigilare sulla situazione, che non ha comportato il coinvolgimetno di alcun cittadino, anche la Polizia locale di Serravalle Sesia.