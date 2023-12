Stalking e minacce alla ex, in carcere un 30enne

Un trentenne italiano è stato arrestato dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Questura con l'accusa di stalking e minacce. .

L’intervento è nato dalla denuncia sporta dalla compagna dell’uomo nei giorni precedenti, nel corso della quale la donna riferiva che negli ultimi tempi il rapporto si era incrinato a causa dei comportamenti ossessivi e maltrattanti del compagno giunto al punto di aggredire amici e parenti della donna, danneggiare le loro auto per culminare poi in aggressioni fisiche. Venuto a conoscenza della denuncia sporta in Questura dalla donna, l’uomo l’ha pesantemente minacciata, promettendole che sarebbe venuto a Vercelli per fargliela pagare. Non pago, sabato mattina l’uomo si portava sotto casa della vittima, cercando di accedere all’abitazione e urlando in strada senza sapere però che gli uomini della Squadra Mobile della Questura si erano nel frattempo appostati nelle immediate vicinanze. L’uomo è stato immediatamente tratto in arresto in flagranza per atti persecutori e successivamente accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito al termine dei quali è stato associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria.