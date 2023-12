McDonald's apre a Santhià e Crescentino: 90 assunzioni

McDonald's apre oggi, giovedì 21 dicembre, i nuovi ristoranti di Crescentino e Santhià, nei quali lavoreranno, complessivamente, 90 persone.

Cinquanta i dipendenti in servizio nel locale di Crescentino, situato in via Viotti, aprirà domani, giovedì 21 dicembre; nel locale lavoreranno 50 persone: 241 i posti a sedere tra interno ed esterno. A Santhià, invece, il ristorante si trova in corso Aosta angolo corso XXV Aprile, e via lavoreranno circa 40 persone, a fronte di 244 posti a sedere.

Simili le caratteristiche dei due nuovi fast food:: doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine dalla propria auto; angolo McCafé, che offre ai clienti la possibilità di gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive; kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale. L’ordine può essere effettuato e gustato al ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. In entrambi è previsto uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna

A Crescentino il locale è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 24; il servizio McDrive sarà invece disponibile dalle 7 alle 2. Nel locale, sarà attivo, a partire dal 30 gennaio anche il servizio di McDelivery.

A Santhià apertura tutti giorni dalle 8 alle 24, mentre le corsie McDrive saranno invece disponibili dalla domenica a giovedì, dalle 8 all’1, venerdì e sabato dalle 8 alle 2. Nel locale, sarà inoltre attivo il servizio di McDelivery.