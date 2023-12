Gestione dell'acqua, altro rinvio. Se parla il 31 gennaio

Non basta il presidio di sindacati a lavoratori per fare in modo che Ato2 (ora Egato2) arrivi all'adozione del piano d'ambito preliminare alla scelta della modalità di gestione del servizio idrico per i prossimi trent'anni.

La conferenza dell’autorità d’ambito per le province di Biella, Vercelli, Valsesia, Casalese e Valenzano, della quale fanno parte, con rispettive quote le province interessate, 5 Unioni Montane (tutte site nelle province di Vercelli e Biella), e 15 ambiti territoriali che raggruppano per area i 172 Comuni dei vari territori, è saltata per la mancanza del quorum previsto.

A spiegarlo è Claudio Corradino, saindaco di Biella e presidente di Egato 2: «La scelta sul tipo di affidamento per i prossimi 30 anni è subordinata al piano d’ambito che deve essere approvato con la partecipazione del 100% dei soggetti che compongono la conferenza. Oggi questo quorum non c’era e quindi, senza piano d’ambito, non abbiamo potuto procedere alla scelta sull’affidamento. Abbiamo rinviato al 31 gennaio 2024».

Ad attendere i sindaci e i rappresentanti in conferenza dei servizi, all'esterno della sede di Egato 2 in va Carducci, un presidio sindacale, con i rappresentanti dei sindacati confederali e delle Rsu delle aziende. Molto diretta la richiesta dei rappresentanti dei lavoratori: «Approvare un piano d'ambito che prevede l'affidamento diretto in house della gestione del servizio, garantendo che il sistema di gestione del ciclo idrico resti pubblica e che per i lavoratori siano garantite sicure e dignitose condizioni di lavoro.

In quest'ottica i sindacati hanno sottoscritto un protocollo con BCV Acque, la società che raggruppa Cordar Valsesia, Cordar Biella, Sii, Am+ Casale Valenza che ha già pubblicamente espresso un'analoga richiesta di affidamento in house del servizio. Prospettiva che si scontra con la presenza del gestore privato - Asm, gruppo Iren - operativo sul Comune di Vercelli e su un pool di centri del vercellese. Attualmente sul territorio di Egato 2 operano 2 gestori: Bcv Acque (che riunisce Cordar Biella, Cordar Valsesia e Valsessera, Am+, SII). E ASM Vercelli, società mista partecipata per il 60% dalla privata Iren.

Su invito del presidente Corradino, i rappresentanti delle sigle sindacali sono stati accolti come uditori ai lavori di Egato2: «Ogni decisione viene assunta nella massima trasparenza - ha detto Corradino, fermandosi al presidio - pertanto nei limiti dello spazio offerto dalla sede, accogliamo con favore la presenza di tre rappresentanti dei lavoratori».

Ci sono tre possibilità di scelta del gestore. L’affidamento del servizio alle società di servizio idrico partecipate dai Comuni dei territori, il cosiddetto “affidamento in house”, sinonimo di gestione pubblica dell’acqua. La gara europea a cui possono partecipare sia soggetti pubblici che imprese private. La gara a doppio oggetto, in cui il 70% del servizio idrico è affidato a soggetti pubblici, e il restante 30% è oggetto di gara.

Egato 2, preso atto che la maggioranza dei sindaci si è espressa per l’affidamento in house, ha chiesto uno studio sulla formula economicamente meno impegnativa. Con queste risposte da parte del consulente: la formula migliore è la società mista, perché oggi ASM Vercelli ha la bollettazione con la tariffa più bassa ed il livello di investimenti più alto; l’affidamento in house comporterebbe di liquidare l’investimento fatto da Iren in Asm Vercelli, pari a circa 50 milioni di euro.