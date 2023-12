Fanno sparire 50mila euro dal conto dell'uomo che dovevano assistere

Approfittando dell'incarico di amministratore giudiziale un uomo ha sottratto circa 50mila euro al fratello. Complice della vicenda anche la moglie. I due, incensurati, dono stati arrestati nei giorni scorsi.

A dare esecuzione al provvedimento la Squadra Mobile della Questura di Vercelli, in collaborazione con la Squadra Mobile di Torino, due ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli a carico di due coniugi, un cinquantenne ed una quarantenne italiani, condannati rispettivamente in via definitiva alla pena di cinque e due mesi e cinque anni di reclusione. I coniugi, incensurati, sono stati raggiunti dal provvedimento custodiale in quanto ritenuti responsabili di aver sottratto al fratello del marito la cifra di quasi 50.000 euro, approfittando dell’incarico di amministratore di sostegno che l’odierno arrestato aveva ricevuto. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati associati presso la Casa Circondariale di Torino per l’espiazione della pena.