La Pro Vercelli ospita la Virtus Verona allo Stadio Silvio Piola

Nel turno di campionato che precede il Natale, la Pro Vercelli affronta la Virtus Verona allo Stadio Silvio Piola. La gara è in programma alle 16:15 di venerdì 22 dicembre 2023. Entrambe in corsa per un posto ai playoff, le due squadre sono distanziate rispettivamente di 13 e 17 punti dalla capolista Mantova e la promozione diretta è una questione sempre più utopica.

Come detto, la Pro Vercelli è reduce da una battuta d'arresto che ha così interrotto una serie di tre vittorie consecutive. La squadra allenata da Andrea Dossena è la seconda forza del campionato per quanto riguarda il rendimento in casa: tra le mura amiche ha conquistato 23 punti, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi, e solo la capolista Mantova ha fatto meglio con 25 punti. Così come il Padova, la Pro Vercelli non ha mai perso in casa in questa stagione. La Virtus Verona, invece, ha interrotto con l'ultimo successo una striscia di 5 gare senza vittoria (4 sconfitte e 1 pareggio) e per quanto riguarda il rendimento fuori casa, l'undici di Luigi Fresco ha finora totalizzato 13 punti, figli di 4 vittorie e 1 pareggio a fronte di 4 sconfitte.

La Pro Vercelli ha perso in casa nell'ultimo precedente contro la Virtus Verona. Era lo scorso 18 febbraio e al Piola finì 3-0 per i veneti. Nel complesso, la Pro Vercelli ha totalizzato 2 vittorie a fronte di 1 pareggio e 1 sconfitta nei testa a testa dal 2021 a oggi. Per gli appassionati di scommesse e statistiche, l'Under 2.5 (meno di 3 gol complessivi) si fa preferire all'Over 2.5 sia nelle partite della Pro Vercelli sia in quelle della Virtus Verona: con i piemontesi in campo si è verificata 11 volte su 18 anche se la media gol a partita è superiore: 2.7. Sono invece 12 gli Under 2.5 che si sono verificati nelle gare della Virtus Verona e la media gol a incontro con i veneti in campo è stata finora di 2.4 a incontro. Per quanto riguarda i Parziali/Finali, invece, sono 5 gli incontri della Pro Vercelli che hanno registrato un pari dopo i primi 45 minuti seguito dal successo dei piemontesi. La stessa opzione si è verificata in 5 gare della Virtus che però in altre 5 gare ha pareggiato la prima frazione e ha poi perso l'incontro.

Chiudiamo con il marcatore più prolifico tra le due squadre: si tratta di Matteo Casarotto della Virtus Verona finora a segno 7 volte in questo campionato.