Contro il Sarzana, sconfitta (4-5) beffarda... come tutto il girone d'andata

L'Hockey Vercelli saluta l'andata e il 2023 con una sconfitta al Pregnolato. Ai nero-gialloverdi (nell'occasione con la maglia bianca della passata spedizione europea) non è bastata una buona prestazione per evitare che il Sarzana dell'ex mister Paolo De Rinaldis sbancasse il Pala Isola per 5-4. Un punteggio beffardo con l'Hv più volte in vantaggio (l'ultima a 6' dalla sirena) sempre raggiunto e superato dai rossoneri sempre lanciati alle spalle di Forte dei Marmi e Trissino. Un po' di fortuna, la mancanza di lucidità in alcuni momenti, gli infortuni a rullo nelle fila vercellesi (l'ultimo Rubio uscito per un colpo alla spalla nel momento caldo del match e rientrato dolorante nel finale), oltre alla forza del Sarzana, hanno finito per condannare Tataranni e compagni che chiudono l'andata con 6 punti.

Per Mister Crudeli è stata l'ultima sfida del 2023 con sollievo. Troppi giocatori in condizioni precarie tra infortuni, problemi muscolari e piccole lesioni (con un roster più ampio qualcuno sarebbe rimasto in infermeria) a rendere ancora più corta una panchina già ridottissima. Lo starting five dell'Hv: Verona, Rubio, Maniero, Mattugini, Tataranni; Neves solo in panchina. Pochi secondi e subito un brivido: scontro Rubio-Ortiz con il numero otto rossonero che resta a terra. Entra Olmos. Gara veloce con il Sarzana che cerca di trovare le misure anche se l'Hv si difende con attenzione e rischia poco. Mattugini c'è; al 5' l'Hv passa: violenta conclusione dalla propria metà pista di Rubio, l'estremo difensore rossonero Corona, sorpreso respinge corto, proprio su Mattugini che scaraventa in rete: 1-0. Pochi minuti e Rubio sfiora il raddoppio con un due contro uno in contropiede. Poi Maniero salva su De Rinaldis pronto a deviare una ribattuta di Verona. Gara vibrante, Hockey Vercelli più determinato: e quasi all'8' ancora Mattugini raddoppia, deviando sotto la gabbia di Corona un assist di Tataranni: 2-0. Rientra in pista Ortis, per lui nessuna conseguenza. In pista anche Illuzzi. Sarzana preme ma senza troppe insidie per Verona. Ben più pericoloso l'Hv che sfiora il tris con Maniero in due occasioni. Ma il Sarzana può vantare giocatori capaci di riaccendere la luce anche in serate poco ispirate. Così al 15' è Illuzzi a trovare il 2-1 con un'azione personale. Il Sarzana si fa più intraprendente, De Rinaldis getta in pista anche Festa, mentre le offensive dell'Engas si fanno più sporadiche anche se non meno pericolose. Al 19' arriva il 2-2 con Olmos che devia in rete a pochi passi da Verona. Tutto da rifare. Il Sarzana cresce, in pista Mattugini e Stefani mentre capitan Tataranni, uno dei giocatori sempre in pista per il grande attaccamento alla maglia, rifiata in panchina. Piace Stefani che acquisisce minuti e sicurezza: è l'ex Scandiamo a chiudere su Festa lanciato verso Verona. Il tempo si chiude senza sussulti: al riposo sul 2-2.

Match che riparte subito veloce: al 3' il Sarzana ribalta il match con Ortiz: 3-2. Pochi secondi e cartellino blu per Garcia: tiro a uno che Tataranni non concretizza. 2' in power-play. L'Engas ci prova ma con Maniero e Tataranni. Il Sarzana ritrova la parità numerica, l'Hv non quella del risultato: palo di Maniero a Corona battuto. L'Engas ci prova con generosità: Rubio solo vicino al pareggio. Il Sarzana intuisce il pericolo e preferisce controllare, giocando (anche) con i 45'', più che cercare il doppio vantaggio. A 12' dal termine rigore per i rossoneri: Ortiz dal dischetto: palo. Pochi secondi e ancora il montante salva Verona su Olmos. Ma l'Hv non demorde e, passata la mini-bufera ristabilisce la parità con lo scatenato Mattugini: 3-3. A 12' dal termine il match è aperto qualsiasi soluzione, anche se la maggior possibilità del Sarzana di schierare forze fresche può essere una discriminante. Ma se mancano i cambi (in pista Stefani) all'Hv stanco e incerottato non viene meno il cuore. -8'40'' Rubio resta a terra dopo uno scontro. Time out: in pista lo staff medico dell'Hv. Lo spagnolo dolorante (colpo alla spalla contro la balaustra) esce: rientra Mattugini. Occasioni per entrambe ma Engas più convinto. Al 19' la generosità dei nero-gialloverdi trova il giusto premio: punizione: Mattugini per Maniero: tiro che colpisce il palo e s'insacca dopo aver colpito Corona: 4-3. Neppure il tempo per gioire nel vuoto del Pregnolato che il Sarzana ha un nuovo rigore: Illuzzi contro Verona: che trasforma con qualche brivido: 4-4 e match che continua a non avere un indirizzo preciso. Le due squadre si temono. A 3'20'' Tataranni si procura un rigore. Time out. Rientra Rubio. Tataranni dal dischetto: Corona si muove forse con un attimo d'anticipo e devia la conclusione: si resta sul 4-4. Ma per poco perché Illuzzi firma la tripletta personale che porta il Sarzana ancora in avanti: 5-4. Il tempo scorre veloce, l'Engas stremato ci prova più col cuore che con la logica. Ma il Sarzana controlla e a 40'' potrebbe anche blindare il match: espulso Tataranni. Illuzzi prova a trasformare il tiro a uno ma senza successo. Ultimi secondi con il Sarzana in superiorità numerica, Engas che recupera pallina, senza però arrivare al tiro. Hv sconfitto 5-4 in maniera beffarda, come l'intero girone d'andata.

Hockey Vercelli: Verona, Rubio, Maniero, Mattugini, Tataranni; Neves, Stefani, Bergamin; Pettenuzzo (2° portiere). All. Crudeli

Sarzana: Corona, Garcia Bielsa, Borsi, Ortiz, De Rinaldis; Illuzzi, Tognacca, Festa, Olmos Robles; Venè (2° portiere). All. De Rinaldis.

Arbitri: Eccelsi di Novara e Molli di Viareggio

Reti: pt -20'11'' Mattugini, - 17'27'' Mattugini, -10'46'' Illuzzi, -6'52' Olmos; st -22'46'' Ortiz,12.04'' Mattugini, -6'45'' Maneiero, -5,34'' Illuzzi , -2'10'' Illuzzi.

Espulsioni: 2' Garcia, 2' Tataranni

Falli di squadra: Vercelli 5; Sarzana 8.

Risultati ultima d'andata: Breganze-Monza 0-2, Sandrigo-Giovinazzo 8-1, Lodi-Valdagno 1-1, Forte Marmi-Grosseto 4-2, Montebello-Follonica 4-2, Bassano-Trissino 2-3. Hv.Sarzana 4-5. Classifica: Forte, TRissino 33; Sarzana, Follonica 25; Lodi 24; Valdagno, Grosseto 22; Montebello 18; Sandrigo 17; Bassano 13; Monza 11; Vercelli, Bregaze 6; Giovinazzo 4.