Carlot-ta porta in scena "A Silent night" per la Diapsi

Ritorna in città, grazie all’organizzazione della Società del Quartetto in collaborazione con Diapsi e Laboratorio Brein, "A Silent Night", il concerto natalizio di Carlot-ta, tra canzoni e malinconie di stagione. L’evento si terrà mercoledì 20 dicembre, tra gli affreschi della rinnovata ex-chiesa di San Pietro Martire, in via Dante 95, alle 21.

Il format proposto dalla cantautrice è un recital oscuro eppure dolce, in cui carole tradizionali, ballate folk e brani originali compongono un canzoniere natalizio insolito e un po’ cupo. Un tributo a un immaginario stratificato che tra le pieghe più kitsch e grottesche cela un’anima malinconica e, tutto sommato, pura, che si nutre dei ricordi e li trasforma, anno dopo anno, in nuovi pensieri, oggetti, canzoni.

L’artista, che ha all’attivo tre album di canzoni e centinaia di concerti in Italia ed Europa (MiTo, Premio Tenco, Premio Ciampi, Festival dei due mondi, Torino Jazz Festival, JazzMi, Veneto Jazz, Auditorium Parco della Musica, Jazz:re:found, Liverpool Sound City etc.), ha pubblicato nel 2020 per Incipit/Egea un EP che titola appunto “A silent night”, in cui reinterpreta quattro classici della musica natalizia, riarmonizzandoli in modo minore, rendendoli ora imbronciati, ora epici, ora grotteschi, senza però alterare lo spirito e il messaggio degli originali.

Suoneranno insieme a Carlot-ta (pianoforte, chitarra, voce), Christopher Ghidoni (voce, chitarre) e Paolo Pasqualin (batteria, percussioni), insieme ad alcuni ospiti speciali.

Il concerto è organizzato dalla Società del Quartetto in collaborazione con Diapsi e contribuisce alla missione di Brein, laboratorio di sartoria che favorisce l’inserimento lavorativo di persone che soffrono di un disagio di tipo psichico. Brein terrà aperto, anche in occasione del concerto, il suo laboratorio nel loggiato di San Pietro, adiacente lo spazio del concerto.

Il costo del biglietto è di 10 euro e la prenotazione è obbligatoria attraverso i canali di Società del Quartetto. email: biglietti@quartettovercelli.it / 0161255575