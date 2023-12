Alagna, pronto entro venerdì il collegamento per bypassare la frana

Resterà chiusa fino a data da destinarsi la sp299 della Valsesia, interrotta da lunedì tra Riva Valdobbia e Alagna, poco dopo la località Pietre Gemelle, per la caduta di grossi massi staccatisi dalla parete.

Dopo le verifiche tecniche effettuate sul versante nella giornata di martedì, Provincia e Comune di Alagna hanno deciso di realizzare 650 metri di by pass alternativo a due corsie che sarà terminato venerdì per evitare disagi in vista del prevedibile afflusso turistico previsto per le festività di fine anno.