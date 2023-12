Pd Vercelli Valsesia: «Inaccettabile l'autocandidatura di Trino per il deposito delle scorie nucleari»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Partito Democratico Vercelli Valsesia ribadisce la sua totale contrarietà all’ipotesi di autocandidature a deposito dei rifiuti radioattivi da parte di comuni non inseriti all’interno dell’elenco delle aree considerate idonee.

Tale eventualità si realizzerebbe infatti con l’autocandidatura del Comune di Trino, paventata più volte dal sindaco Pane di Fratelli d’Italia, nonostante la città sia stata esclusa dall’elenco dei 51 siti emersi come idonei sotto il profilo tecnico-scientifico a seguito di un percorso di analisi e selezione durato quasi dieci anni e sottoposto ai pareri delle più alte istituzioni scientifiche e governative.

Il Governo Meloni, infatti, ha reso possibile questo scenario con la recente approvazione di un decreto che permette agli enti locali italiani di candidarsi per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari, annullando così gli sforzi fatti in questi anni per affrontare il tema con la dovuta serietà e scientificità.

Non sappiamo se sia un assist voluto per andare incontro alle volontà espresse dal Sindaco di Trino, dello stesso partito della Premier, o l’ennesima assurdità da aggiungere all’elenco delle scelte di questo governo fallimentare e dannoso, ma non accetteremo che di fronte ad un tema strategico e delicato come quello del deposito nazionale si decida di prendere vie antiscientifiche e pericolose per la salute del territorio e della cittadinanza.

Ci schieriamo quindi a fianco del Comitato TriNO, nato appunto per sostenere la giusta causa di chi non vuole che all’interno del proprio territorio venga posto un sito così critico, quando mancano le condizioni di idoneità, dei consiglieri di minoranza della città e di tutti i cittadini preoccupati da questa scelta.

In linea con questa posizione i nostri consiglieri comunali hanno presentato a Vercelli un Ordine del Giorno per chiedere al Sindaco (che è anche Presidente ANCI Piemonte e della Conferenza dei Sindaci dell’ASL) di assumere la stessa posizione.

Il documento, sottoscritto e condiviso da tutte le forze di minoranza, verrà posto in votazione giovedì e replicato anche in altri comuni e livelli istituzionali, perché questo tema riguarda Trino ma non solo: gli impatti sociali, ambientali ed economici di una scelta così scellerata riguardano tutti.

Il deposito nazionale serve, è una questione di interesse nazionale, ma deve essere predisposto all’interno di un contesto idoneo alle sue caratteristiche, secondo un processo di selezione scientifico, com’era quello avviato dai governi passati, cancellato con un colpo di mano dal Governo Meloni.

Noi non staremo a guardare.