Acqua, i sindacati si schierano per l'affidamento diretto

Presidio sindacale, giovedì, davanti alla sede dell'Autorità d'Ambito 2, in via Carducci: così Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil intendono richiamare l'attenzione sull'imminente scadenza, fissata per il 31 dicembre, del termine per la concessione dei servizi idrici dell’Autorità d’ambito 2 (Biella-Casale-Vercelli) per i prossimi 30 anni.

«Nonostante la scadenza sia nota da molto tempo, l'Autorità d'ambito non ha saputo, fino a ora, assumere una direzione, dopo anni di discussioni inconcludenti della politica locale - si legge in una nota -: rischiamo di assistere a una resa che potrebbe costare cara ai lavoratori delle società coinvolte. Siamo in zona cesarini ma continuiamo a pensare che la via di uscita è una sola, l’affidamento diretto».

Una soluzione che anche i vertici di BCV Acque avevano sollecitato nelle scorse settimane.

In occasione della Conferenza d’Ambito è indetto un presidio unitario «per sollecitare una presa di coscienza che favorisca una svolta positiva a questa vicenda - si legge nella nota -. I lavoratori delle società coinvolte non meritano di essere esposti a soluzioni di “mercato” che non tengano conto della storia, della prospettiva delle aziende e delle persone che ci lavorano. La gestione pubblica e quindi l’affidamento diretto è la nostra richiesta».

Il presidio è convocato per le 14 in via Carducci.