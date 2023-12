Assalto al bancomat a Santhià

Assalto al bancomat della filiale Bnl Paribas di Santhià, nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre. Le modalità seguite dai malviventi - utilizzo di sostanze per far esplodere il dispositivo e impossessarsi delle banconote - sono le stesse già seguite in altri assalti avvenuti nel vicino torinese ma anche sul territorio locale. Ingenti i danni alla struttura di piazza Vittorio Veneto, mentre l'ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione cittadina.