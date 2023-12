Alicese/Orizzonti, gara in salita. LG Trino: solo un pari

Eccellenza

Volpiano/Pianese-Alicese/<wbr></wbr>Orizzonti 2-0

L’Alicese/Orizzonti chiude questa prima parte della stagione con una sconfitta. Niente da fare a Volpiano, con i locali, che conquistano la vetta della classifica, approfittando del pareggio interno del Borgaro. Gara in salita dopo pochissimi minuti con il Volpiano/Pianese più incisivo. Ripresa senza grandi acuti se si esclude un potenziale calcio di rigore negato per fallo su Mancuso. Nel finale i torinesi raddoppiano e conquistano tre punti preziosissimi. Il campionato riprende il 14 gennaio con la squadra di Mellano impegnata a Borgaro Torinese.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Ramundo Soncin, Eusebione Grosso Mane, Botalla Moussaif Mancuso (dal 90’ Dhaffar) Clerici (dal 92’ Cavalla) Yon (dal 46’ Omoregbe Ray). A disp: Ravetto, Nicolotti, Diadoro, Bouksim, Capodaglio, Bonadonna. All. Mellano.

Marcatori: al 4’ Brunori (V), al 90’ Dimasi (V)

Promozione

Valduggia-Lg Trino 1-1

Probabilmente il Trino sperava di conquistare l’intera posta in palio, invece il Valduggia, nel secondo tempo, è riuscito a riequilibrare le sorti dell’incontro. Merito dei padroni di casa, ma anche di sfortuna, visto che ai biancoazzurri sono capitate almeno altre due palle gol, purtroppo non sfruttate. Con questo pareggio il Trino vede allontanarsi (provvisoriamente) il Briga, ancora vittorioso questa volta con la Biogliese Valdilana. Attenzione anche al Casale che dopo una falsa partenza sta ottenendo risultati lusinghieri. Prossimo turno (14 gennaio) in trasferta con il Ceversama.

Lg Trino: Cerruti, Francinelli (dal 70’ Marteddu) Boccalatte, Buscaglia (dall’82’ Osenga) Baggio Meo Defilippi (dal 59’ Petrocelli), Passannante Birolo Micillo Brugnera Vergnasco. A disp: Civiero, Maino, Gamra, Pane, Pasini. All. Yon.

Marcatori: al 16’ Passannante (L), al 64’ Mora (V)

1^ Categoria

Ponderano-Virtus Vercelli 1-2

Vittoria della Virtus Vercelli che lancia i gialloneri al terzo posto a tre punti dalla capolista Valle Elvo. Partita dominata dai bicciolani, avanti per 2-0, riaperta nel secondo tempo dal Ponderano, ma condotta abilmente in porto dall’undici di Ombergozzi. La Virtus Vercelli conclude quindi positivamente questa prima fase della stagione con 8 successi, 4 pareggi e 3 sconfitte, proponendosi come una della candidate alla salita in Promozione. Prossimo turno il 14 gennaio al Giovanni Bigando con il Livorno/Bianzè.

Virtus Vercelli: Cairola, Marutti Arlone, Torrau Corradino Battaglia, Napolitano (dal 65’ Bertolone) Bellinghieri Fogazzi Bettini (dall’80’ Bottalico) Gregoraci. A disp: Scrivanti, Benincasa, Rossi, Paiola, Galuppo, Ait Bel hadj, Gulin. All. Ombergozzi.

Marcatori: all’8’ Gregoraci (V), al 65’ Fogazzi (V), al 70’ Romagnoli (P)

ALTRI RISULTATI

QUARONESE-LIVORNO/BIANZE’ 1-1

SANTHIA’-VIGLIANO 3-1

GAGLIANICO-CIGLIANO 0-2