Giovanili della PFV: poker di vittorie

Pallacanestro Femminile Vercelli

Campionato Under 19, fase di qualificazione – girone A

5^ ed ultima giornata di ritorno

Lunedì 181.12 a Vercelli– Palestra Sc. Media Pertini

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” . Basket Venaria 54-31

(Parziali: 20-8; 31-14; 44-20; 54-31)

Tabellino PFV: Chillini 11; Francese A 8; Prinetti 6; Barbero 2; Rizzato 15; Francese E.;

Dipace 4; Valle; Cafasso 2; Barbano 4; Dikrane; Roggero 2. All.re Gianfranco Anastasio

La PFV Under 19 “Carmen Fiori” ha voluto completare l’en plein di vittorie delle squadre del settore giovanile della società in questo turno pre-natalizio, battendo in casa per 54-31 Basket Venaria, centrando così il poker di vittorie (4 su 4) delle formazioni giovanili del sodalizio vercellese in questa fine settimana (+ lunedì).

Indubbiamente una bella soddisfazione per tecnici e dirigenti della società che, anche se non sempre, vedono coronati dal successo i loro sforzi quotidiani.

Venendo alla partita va detto che Venaria si è presentata sul campo con sole sette giocatrici e, dopo il primo parziale nettamente a favore della PFV (20-8), precisa in attacco e nella manovra ed attenta in fase difensiva, si è schierata con la difesa a zona per il resto della gara, probabilmente per cercare di limitare il passivo, che si prospettava pesante.

Non essendo questa una situazione tattica usuale da affrontare per le vercellesi (fino a non molto tempo fa la difesa a zona era bandita nei campionati giovanili), ne è scaturita una partita disordinata, con molti errori su ambo i fronti.

Le vercellesi hanno cercato, per lunghi tratti del match, di difendere aggressivamente per recuperare palla e tentare di andare a canestro in contropiede, evitando così la difesa schierata a loro poco congeniale, facendo saltare un po’ tutti gli schemi studiati in allenamento.

Nonostante non sia stata una delle migliori prestazioni della squadra, a metà gara la PFV conduceva 31-14 e, nella ripresa, il vantaggio aumentava sino al 44-20 del 30’, mettendo così al sicuro il risultato, sino alla fine per il punteggio conclusivo di 54-31.

Soddisfazione di coach Anastasio per i due punti incamerati e per aver potuto far ruotare positivamente tutte le giocatrici a disposizione, ma assai meno per il gioco espresso, come lo stesso ha dichiarato a fine partita.

Ora, terminato il girone di qualificazione, la PFV avrà diritto di partecipare alla seconda fase per la conquista della Coppa Piemonte, per la quale si è in attesa dell’emanazione dei calendari dei due gironi previsti.

Campionato under 17

1^ fase – qualificazione

Girone C- 6^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco - sabato 16.12

Pallacanestro Femminile Vercelli - Mado Basket Valenza 107-23

(Parziali: 27-6; 47-12: 73-19; 107-23)

Tabellino PFV: Dikrane 5; Tagliabue 2; Haxhiasi 4; Giorgi 10; Francese E.10; Giuliani 6;

Prinetti 32; Dipace 12, Nicosia 5; Cavalli 6; Bari H 4; Rizzato 11 . All.re Gianfranco Amastasio

Quasi alla conclusione del girone di qualificazione (manca solo il recupero del 22,12 p.v. contro Derthona), la PFV Under 17 coglie una agevole vittoria casalinga contro Mado Valenza per 107-23, senza incontrare per la verità molta resistenza da parte delle avversarie, ma mettendo in campo una grande voglia di vincere e, visto l’esito pressoché scontato, di toccare quota cento nel punteggio.

E l’obiettivo di giornata è stato raggiunto, con tutte le giocatrici in campo per parecchi minuti e tutte a segno, chi con buoni bottini personali e chi meno, ma tutte perfettamente integrate nei meccanismi della squadra che, con le dovute riserva date dalla consistenza delle avversarie, ha difeso molto bene lungo tutto l’arco dell’incontro.

Dopo le prime schermaglie con scarti minimi, si capiva da subito che partita sarebbe stata: 27-6 al 10’ con le vercellesi che imperversavano in attacco e chiudevano tutti i varchi in difesa, rendendo difficile alle avversarie organizzare la manovra.

Si replicava nel secondo periodo, anche se c’era da registrare un calo di intensità nel ritmo imposto alla partita dalla PFV, che però chiudeva a metà gara avanti 47-12.

Visti i presupposti e quanto si vedeva in campo, è naturale che l’obiettivo divenisse il raggiungere i cento punti, e tutte le giocatrici contribuivano a centrarlo, cercando sempre l’1c1 oppure il contropiede più utile, o manovrando per trovare la compagna meglio piazzata per un tiro.

L’intensità aumentava di nuovo ed al 30’ si era sul 73-19, mentre nell’ultimo periodo si assisteva ad una volata fatta di recuperi palla quasi feroci e contropiede indovinati, fino ai 100 punti, ampiamente superati.

Le Under 17 hanno termineranno il loro girone di qualificazione venerdì 22.12 con il recupero contro Derthona Basket, ed essendo comunque fuori dai primi due posti, accedono ad uno dei gironi a sei di Coppa Piemonte che terminerà il 24 marzo prossimo e designerà le finaliste per la Coppa, obiettivamente con una formula un po’ complicata.

Campionato under 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B -1^ giornata di ritorno

Rivoli (TO) – Conte Verde Basket – Palestra Ist. Natta – domenica 17.12.2023 ore 11,15

Conte Verde Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 28-59

(Parziali: 16-6; 24-23; 24-42; 28-59)

Tabellino PFV: Stile 17; Balzaretti 1; Trotti 14; Ferla; Stacchini 2; Bari S.; Lahmidi; Mura; Panelli 17; Fall 4 Valentini; Follia 4. All.re Davide Simone

Vittoria per 28-59 delle Under 15 targate PFV, in quel di Rivoli, contro Conte Verde Basket, nell’inusuale orario delle 11,15 di domenica mattina.

Forse proprio a causa della levataccia che avevano dovuto affrontare, le ragazze di coach Davide Simone partivano bene (subito 6-2) ma poi si addormentavano subito di fronte alla rimonta avversaria e chiudevano il primo quarto a -10, sul punteggio di 16-6, mostrandosi un po’smarrite ed incapaci di reagire, pur di fronte ad una formazione che si dimostrerà inferiore nel corso della gara.

Nel secondo periodo, però, risvegliatesi dal torpore, le vercellesi iniziavano a giocare come sanno e recuperavano quasi tutto lo svantaggio, chiudendo a metà gara a meno uno, sul 24-23 per Rivoli.

La ripresa iniziava ancora meglio per la PFV che, nei primi 4’ del terzo periodo, piazzava un perentorio 0 a 9 che la proiettava avanti sul 24-32 per poi inchiodare le padrone di casa a zero punti realizzati nel quarto ed andare a chiudere al 30’ avanti sul 24-42.

Obiettivamente un ottimo risultato, sia pur temporaneo, nel contesto della partita in quel momento.

Nell’ultimo quarto non c’era storia (4-17 il parziale) e la PFV portava a casa una bella vittoria, mostrando che la sconfitta dell’andata, dopo un supplementare, era stata soltanto un incidente di percorso.

Ora il campionato Under 15 osserverà la pausa natalizia e riprenderà dopo le festività di fine anno, il 13.1.2024 alle ore 15,30 al Palapiacco contro Basket Chieri.

Campionato under 14

1^ fase – Qualificazione

Girone C – 8^ giornata di andata

Vercelli – Palapiacco – Sabato 16.12.2023 ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Olympia 2000 Casale M. 55-38

(Parziali: 14-11; 29-20; 43-32; 55-38)

Tabellino PFV: Stile 15; Rigolone; Balzaretti 2; Turcas 1; Pavia; Ferraris 2; Lahmidi 10; Alilou 13; Oppezzo; Triberti 6; Lombardi; Bari S. 6.

All.re Davide Simone

E’ stato più difficile del previsto per la formazione Under 14 della PFV imporsi per 55-38 sull’Olympia 2000 di Casale, che peraltro schierava alcune fuori quota del 2009 in deroga, di cui una molto interessante.

La gara è stata a lungo in equilibrio nella prima metà, un po’ per l’intraprendenza di alcune giocatrici casalesi ed un po’ perché tra le fila vercellesi c’erano ancora i postumi dell’addormentamento di mercoledì scorso a Novara nell’infrasettimanale.

Il primo periodo si chiudeva 14-11 e solo sul finire del secondo le vercellesi riuscivano a mettere un po’ di punti fra sé e le avversarie, grazie a qualche spunto individuale in 1c1.

Probabilmente nell’intervallo coach Simone riusciva a scuotere un po’ le sue che tornavano in campo con un altro piglio e tutt’altra determinazione e, con una difesa attenta, palle rubate e contropiede, mettevano alle corde le casalesi (43-32 al 30’) superando anche i 20 punti di margine nel quarto periodo, iniziato con nove punti di seguito messi a segno in un minuto contro zero delle avversarie.

La PFV acquisiva così un margine sufficiente a condurre in porto la gara, con uno scarto comunque apprezzabile, senza problemi sino al termine, in tutta scioltezza.

Prossima partita ancora in infrasettimanale, mercoledì 20.12 p.v. a Venaria, palestra Sport Club, con inizio alle ore 19,30.