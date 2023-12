Jiujitsu: per Pietro Ferrero un argento in terra francese

Ancora un ottimo risultato per Pietro Ferrero, atleta della Pro Vercelli Bjj: domenica 17 dicembre si è svolto al palazzetto comunale Lamartine di Marsiglia l'annuale torneo open Sobrevivir di jiujitsu, gara internazionale con la presenza di atleti di 20 nazionalità.

Pietro Ferrero con i colori della Pro Vercelli Bjj ha conquistato l'argento nella meno 76 kg adulti. Dopo combattimenti vinti con atleti tunisini, brasiliani e russi nelle qualificazioni e semifinali, Ferrero ha ceduto solo in finale con un atleta francese di origini marocchine di grande esperienza.

Un po' di rammarico per l'esito finale che era alla sua portata, ma buona prova del giovane vercellese che non si è fatto intimidire dalla situazione, unico minorenne e con un arbitraggio non proprio neutrale. Nelle festività gli allenamenti alla Pro Vercelli Bjj con il maestro Roberto Lai continueranno regolarmente in preparazione ai prossimi campionati europei previsti a Parigi a fine gennaio.