Smottamento tra Riva Valdobbia e Alagna: grossi massi sulla carreggiata

La Sp 299 della Valsesia è chiusa tra Riva Valdobbia e Alagna dopo la caduta di due grossi massi staccatisi dal versante e precipitati sulla carreggiata.

I tecnici della Provincia di Vercelli sono già mobilitati per verificare la possibilità di altri smottamenti, ma frattempo si raccomanda la massima attenzione fino a prossimi aggiornamenti.

«Siamo in contatto con l'amministrazione comunale - si legge in una nota -. Stiamo effettuando verifiche con elicottero per capire eventuali situazioni di pericolo del versante e abbiamo già individuato ditta reperibile per provvedere al transito in sicurezza».

Fino al termine degli accertamenti, tuttavia, viene raccomandata la massima prudenza.

(notizia in aggiornamento)