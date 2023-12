Cappuccini in lutto: la vittima dell'incidente è il tabaccaio del rione

Rione Cappuccini in lutto dopo l'incidente che è costato la vita a Michele Minuto, 52 anni: aveva la tabaccheria che si trova nel rione, in via Thaon de Revel, di fronte all'Ufficio Postale, ed è morto in un tragico scontro avvenuto in corso Papa Giovanni Paolo II, all'altezza della cascina Rantiva.

La notizia del tragico incidente si è diffusa in un attimo nel rione, dopo che questa mattina, molti dei clienti abituali, che spesso con l'uomo avevano un rapporto confidenziale e di amicizia, hanno trovato la tabaccheria chiusa.

Moltissime le persone che, sui social, hanno voluto ricordare Minuto: «Era una bravissima persone e un grande papà», scrive un amico.