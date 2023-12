Le pagelle della Pro Vercelli (1 a 3 contro l'Arzignano)

SASSI: 5

Alcune parate degne di nota, ma il primo gol dell'Arzignano ce l'ha sulla coscienza lui.

FIUMANO': 5,5

Fa un paio di chiusure ma non ci prova nemmeno a sgroppare sulla fascia, o anche solo ad avanzare. Da assolvere perché era fuori ruolo.

PARODI: 5,5

Parte bene, poi si perde insieme ai suoi compagni di reparto e a tutta la squadra.

CAMIGLIANO: 5,5

Stessa cosa.

CAROSSO: 6

lui non è un terzino adattato. Lui sa fare il centrale (nonostante la statura) e anche l'esterno basso. E nel primo tempo è uno dei più vivaci. Si perde un po' nella ripresa.

IOTTI: 6

Ci mette sempre l'anima, sia da mezzala che da terzino. Uno dei pochi che oggi ha lottato. Sempre.

SANTORO: 5

Sembra affaticato.

RUTIGLIANO: 5

Si è visto poco.

MUSTACCHIO: 5

Si è visto poco anche lui, anche perché è stato servito poco.

NEPI: 6,5

Bel gol di rapina. Prima ha corso come sempre, pressando i difensori avversari. Nella ripresa aveva finito la benzina.

MAGGIO: 6

Qualche spunto. Almeno ci ha provato.

EMMANUELLO: 6

Tre tiri, una bella sventagliata. È stato l'unico a cercare la via del gol.

COMI: n.g

Di minuti ne ha giocati, ma quante palle ha ricevuto? Zero, una...?

CONDELLO: n.g.

Come Comi: non ha ricevuto palle giocabili (forse una)

CONTALDO: ng.

DOSSENA: 5,5

La sconfitta peggiore, crediamo. L'Arzignano non è l'Atalanta Under 23. La squadra è sembrata stanca, demotivata. Il mister, in ogni caso, ha una panchina corta. Se facciamo il raffronto tra gli organici delle prime sei sette squadre lui è quello che, rispetto ai suoi colleghi allenatori, ha fatto miracoli.