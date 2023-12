Dossena e Nepi: «Azzerare tutto e ripartire»

Mister Andrea Dossena analizza il ko della Pro: "Che non fosse una gara semplice lo sapevamo, ma francamente abbiamo fatto troppo poco per complicare la vita ai gialloblù, contrariamente a loro che, invece, hanno interpretato l'incontro con lo spirito giusto, mettendo la giusta grinta e vincendo gran parte dei contrasti. Non c'è nulla da salvare da questa trasferta. Solo resettare tutto al più presto e prepararci all'ultima partita dell'anno contro ls Virtus Verona. Non è importante come si cade, ma come si rialza dopo una brutta sconfitta".

Alessio Nepi è tornato al gol che non è servito alla Pro per uscire indenne da Arzignano: "Felice della mia rete che ha fruttato il momentaneo 1-1. Purtroppo non è bastato per tornare a casa con un risultato positivo. Come diceva giustamente il mister, adesso bisogna azzerare tutto e lavorare a testa bassa, analizzando gli errori e cercando di capire come possiamo migliorare in vista della gara del "Piola" contro la Virtus Verona, dove dovremo tornare a essere la squadra che ha conquistato tre vittorie consecutive".