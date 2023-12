Trattore ribaltato a Pezzana, i soccorritori all'opera - Foto e video

Si è ribaltato all'interno della propria azienda restando incastrato sotto il trattore, bloccato tra due muri.

Sono state complesse le operazioni di soccorso dell'anziano pezzanese rimasto ferito, nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15.

L'incidente è avvenuto in via Roma e, per estrarre il malcapitato da sotto il mezzo, è stato necessario far intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli.

Una volta mezzo in sicurezza il mezzo è stato possibile estrarre l'anziano e consegnarlo alle cure dei sanitari che hanno optato per il trasporto immediato, in elicottero, all'ospedale di Alessandria dove l'uomo è stato ricoverato e sottoposto agli accertamenti del caso.

La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Ronsecco.