Gravissimo incidente, nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, a Pezzana.

Un 80enne si è ribaltato con il suo trattore mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli. Soccorso dal personale del 118, l'anziano è apparsi subito in gravi condizioni. E' stato trasportato all'ospedale di Alessandria con l'elisoccorso ed è ricoverato in codice rosso.