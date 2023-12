Lotta al bracconaggio, 12 denunce tra vercellese, biellese e torinese

Dodici persone sono finite nei guai perché sorprese dai carabinieri forestali nelle attività di anti-bracconaggio.



Si tratta di controlli effettuati per verificare il rispetto della legge che pone vincoli e paletti alla caccia e che vede impegnati i militari del nucleo Cites di Torino insieme ai nuclei forestali del gruppo di Torino e il comitato contro l'uccellaggione Cabs.



Le persone denunciate sono state trovate in possesso di armi, munizioni e richiami elettroacustici che sono stati sequestrati. L'uomo sorpreso a cacciare in provincia di Torino, gli altri sono stati individuati nella zona di Biella e Vercelli, è stato denunciato dai carabinieri della forestale di Pinerolo. Era appostato tra alcune rocce con un arma lunga carica e pronta a sparare, già fuori dal fodero. E privo degli inserti ad alta visibilità che sono invece obbligatori.