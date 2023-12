Eventi di Natale: un fine settimana tra cultura, musica, spiritualità e mercatini

Fine settimana ricco di eventi in città dove le iniziative del Natale targato Ascom e Comune propongono numerosi appuntamenti. In centro le animazioni sono quelle del fine settimana: trenino, con partenza e arrivo in corso Libertà angolo via Vittorio Veneto: musica con la A-T Pick Ensemble, Babbo Natale ed elfi a spasso per le foto con i vercellesi a spasso per gli acquisti. Tra via Nigra e via Fratelli Bandiera stand con spazio per le associazioni mentre in via Veneto torna lo chalet con specialità gourmet e degustazioni. Infine in piazza Paietta c'è la pista di pattinaggio.

Tre gli appuntamenti della giornata di sabato.

Nel pomeriggio, dalle 16, c'è il presepe vivente realizzato dalle Scuole Cristiane: il corteo dei figuranti partirà alle 16,30 dalla scuola di via Frova e, attraversando via Verdi, raggiungerà piazza Cavour per il recital e l'esibizione della corale prevista dalle 17. Al termine cioccolata calda per tutti offerta dal Comitato Vecchia Porta Casale.

Alle 17 c'è l'arrivo alla stazione della Luce della Pace di Betlemme, evento organizzato dagli scout del Masci di Vercelli e Casale con i gruppi scout Agesci di Vercelli e Gattinara. La Luce, accesa dalla fiaccola che arde perennemente alla basilica della Natività di Betlemme, proseguirà poi il suo viaggio mentre gli scout raggiungeranno la basilica di Sant'Andrea, per un momento di preghiera con l'arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo.

Per chi ama la cultura, inoltre, dalle 14,30 alle 18,30 riapre la Galleria del Benefattori realizzata al primo piano del Salone Dugentesco, un suggestivo spazio per ripercorrere la storia dell'antico ospedale di Vercelli attraverso i ritratti dei donatori che contribuirono alla sua crescita.

Infine alle 18, 45 nella chiesa di Sant'Agnese, la Corale di San Martino si esibirà con il proprio repertorio in un concerto organizzato per raccogliere fondi per la sezione provinciale di Aido.

Domenica tornano il raduno di Babbi Natale in vespa e in moto, organizzato dalla Confraternita Moto Club e al Vespa Club di Vercelli e i mercatini in piazza Cavour.