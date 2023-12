Botte e minacce alla ex: condannato a 4 anni marito violento

Accusato di maltrattamenti, stalking, lesioni e violenza sessuale nei confronti della ex, un 56enne italiano, residente nel vercellese, è stato condannato a 4 anni dal Tribunale di Vercelli, che ha anche stabilito l'obbligo per l'uomo di comunicare i propri spostamenti alle forze dell'ordine per un anno. Per lui l'accusa aveva chiesto tre anni e tre mesi.

Parte offesa e parte civile l'ex compagna, rappresentata dall'avvocato Davide Arri: con la sua denuncia era stata proprio la donna a far partire l'indagine poi sfociata nel procedimento legale. Una relazione difficile, quella nata tra i due, viziata anche dal frequente abuso di alcolici e degenerata dopo la decisione di andare a convivere: lui si era spesso dimostrato violento, arrivando ad aggredire fisicamente la donna - tanto che lei aveva più volte dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso - e, in un'occasione, colpendo anche il cane di lei, che aveva tentato di difenderla. Molti gli episodi esposti nel corso dell'incidente probatorio durante il quale era stata sentita la vittime: una volta l'uomo aveva spaccato il vetro dell'auto e le aveva preso le chiavi. Non solo: al 56enne è stato anche contestato un episodio di violenza sessuale per un rapporto consumato quando i due stavano ancora insieme.

E, dopo che la donna aveva deciso di andarsene, erano iniziati pedinamenti, telefonate minacciose, messaggi inquietanti l'incidente probatorio.

Nei confronti della vittima il collegio presieduto dalla giudice Enrica Bertolotto ha stabilito una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro, demandando alla sede civile la quantificazione del danno. Dopo la lettura delle motivazioni della sentenza, l'avvocato Alessandro Scheda, che ha sostenuto la difesa dell'imputato, potrà valutare la decisione di appellare la sentenza.