Distributore automatico per il kit dell'indifferenziato

Grandi novità in Comune per i servizi di Seso Ambiente: da alcuni giorni ottenere il kit di sacchetti per differenziare la spazzatura è ancora più facile, grazie all’arrivo di un distributore automatico multifunzione, posizionato nell’androne del Comune, che presto potrà essere utilizzato anche per il pagamento dei servizi erogati dalla Società che si occupa della raccolta dei rifiuti e dei servizi ambientali della città di Borgosesia.

Per gli utenti il vantaggio principale è l’accessibilità molto più ampia: il dispositivo, infatti, sarà utilizzabile durante gli orari di apertura degli uffici comunali e l’utilizzo è molto semplice: basta inserire la propria tessera sanitaria e seguire le istruzioni: «I cittadini – rassicura Marisa Varacalli - saranno guidati nell’utilizzo della macchina da un adesivo, affisso in modo evidente proprio sul fronte del distributore, sul quale sono scritte in modo chiaro tutte le istruzioni. Inoltre – aggiunge - per coloro che dovessero incontrare particolari difficoltà, sarà anche disponibile il supporto di personale della Seso, almeno nella prima fase di utilizzo».

Il nuovo dispositivo, che ha l’aspetto di un distributore automatico di bevande, era atteso da tempo: «Abbiamo avviato le procedure per adottare questa modalità già da qualche mese – spiega l’Amministratrice Unica di Seso, Marisa Varacalli – si tratta di un sistema già consolidato in altri comuni, ed il feedback positivo ricevuto altrove ci ha convinto a dotarci a nostra volta del distributore. Abbiamo fatto adattare il macchinario standard alle nostre esigenze – aggiunge l’amministratrice - per questo abbiamo dovuto attendere un po’ di tempo per ottenerlo. Al momento l’erogazione dei sacchetti è già attiva, intanto i tecnici stanno perfezionando le altre funzioni della macchina – specifica – che permetterà anche di pagare il porter scarrabile, oltre che il ritiro degli ingombranti e dello sfalcio verde».

Ecco nel dettaglio i servizi erogati dal nuovo distributore: richiesta, ritiro e pagamento sacchetti per la spazzatura (ricordando che il primo kit dell’anno è, come sempre, gratuito); pagamento per raccolta dello sfalcio verde; pagamento porter/scarrabile; pagamento per ritiro ingombranti a domicilio.

I pagamenti possono essere effettuati sia in contanti che con carte di credito o bancomat.

Non cambia nulla invece nelle modalità di prenotazione dei servizi: va effettuata chiamando il numero 0162.23490 – int.1.