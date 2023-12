Scambio di auguri in Questura, con la visita degli Alpini

Scambio di auguri, in via San Cristoforo, tra il questore Giuseppe Mariani e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini, Piero Medri, presidente della Sezione e Gianni Marino, che hanno voluto omaggiarlo con il panettone e il calendario degli Alpini, nonché con l’interessante volume “Vita in Guerra – Tenente medico Paolo Barelli alpino e fotografo sui fronti della Seconda Guerra Mondiale”.

L’occasione è stata propizia non solo per lo scambio degli auguri in vista delle prossime Festività, ma anche per rinsaldare lo stretto legame che unisce la Polizia di Stato all’Associazione e per sottolineare quanto prezioso sia il contributo che entrambi offrono quotidianamente alla collettività.