Sant'Andrea: gli auguri acrobatici dei supereroi più amati - foto

I supereroi acrobatici regalano emozioni e sorrisi ai piccoli ricoverati e al persone dell'ospedale Sant'Andrea. Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman e due coraggiosissime Wonderwoman si sono calati, nel pomeriggio di venerdì, dal sesto piano, offrendo un momento di allegria e gli auguri acrobatici.

A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati i volontari dell’Associazione senza fini di lucro “SEA-SuperEroiAcrobatici ODV ETS”, fondata da Anna Marras, invitata a Vercelli da "Pagliacci nel cuore", odv presieduta da Simona Bernardini.

«La nostra collaborazione è nata a settembre - spiega Bernardini - quando abbiamo deciso di devolvere il ricavato del nostro evento “Camminata senza barriere #3” proprio a loro, che in occasione si sono calati, sempre per la prima volta a Vercelli, da un palazzo di Piazza Cavour. Da quel momento è nato questo rapporto di stima reciproca che ci ha permesso di realizzare un’altra discesa, questa volta ancora più importante perché coinvolge i nostri piccoli eroi che si trovano in quelle quattro mura con il solo desiderio di tornare presto a casa».

Applausi a scena aperta soprattutto per un bravissimo Spiderman che si è esibito in evoluzioni davvero degne del suo personaggio.

Ad accogliere il gruppo, a terra, i dirigenti dell'Asl, i direttori dei dipartimenti e una rappresentanza di personale sanitario e amministrativo.