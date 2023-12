n manette la banda dei furti nei parcheggi dei supermercati: colpivano anche in Piemonte

Giro di vite sulla banda dei furti nei parcheggi dei supermercati. Nella giornata di martedì 12 dicembre, la Polizia di Stato di Gallarate, a seguito di una approfondita attività di indagine, ha rintracciato e portato in carcere in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, due pregiudicati stranieri, ritenuti responsabili di una serie di furti con destrezza perpetrati nei parcheggi di alcuni supermercati dislocati in Lombardia e Piemonte.

Le indagini hanno avuto origine nell’ottobre scorso, quando la sezione investigativa del Commissariato gallaratese, prendendo spunto dalla denuncia di una donna che, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato cittadino, è stata circuita da una sudamericana la quale, distraendola con una falsa richiesta di informazioni, l’ha derubata della borsa contenente soldi, bancomat e documenti.

Nello stesso giorno la donna ha poi integrato la denuncia riferendo che qualcuno aveva prelevato del denaro utilizzando il suo bancomat, appena rubato. Da quel momento in poi, gli investigatori della polizia, approfondendo e monitorando ogni indizio utile, hanno raccolto una serie di elementi probatori grazie a mirate indagini telematiche a veri e propri pedinamenti su strada.

Comparando poi i vari esiti investigativi, il Commissariato di Gallarate è riuscito a dare un nome e un volto a tutti i componenti della banda, tutti stranieri senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale e per questo già colpiti dall’ordine del Questore di abbandonare l’Italia, e specializzati in una serie innumerevole di furti che, con destrezza, hanno messo a segno per lo più nei parcheggi dei supermercati dislocati in Lombardia e Piemonte e, nell’ultimo periodo, in quelli del Varesotto, utilizzando per i molteplici spostamenti, vetture che di volta in volta sono state noleggiate presso le ignare società di autonoleggio del Milanese.

Una volta identificati e cristallizzata una sequela inequivocabile di elementi probatori, la Polizia di Gallarate ha richiesto all'autorità giudiziaria l’emissione per tutti i componenti del sodalizio criminoso dei provvedimenti di cattura.

Per i componenti della banda, che per mettere a segno i loro colpi hanno scelto prevalentemente persone anziane e molto spesso indifese, si sono aperte le porte del carcere dove si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicate per aver, in concorso ed in maniera continuativa, commesso i numerosi reati di furti pluriaggravati e ricettazione.