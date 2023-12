In Duomo l'albero di Natale della sicurezza (sui luoghi di lavoro)

Un Albero della Sicurezza, per ricordare le vittime del lavoro e, nell'anno della tragedia di Brandizzo, ribadire l'importanza del rispetto delle leggi sulla sicurezza del lavoro. L'iniziativa di sensibilizzazione contro gli infortuni sul lavoro è realizzata dalla sede Anmil, in collaborazione con il Comune, l'Arcidiocesi e il sostegno dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ance Novara-Vercelli.

L'iniziativa vede Vercelli entrare a far parte delle oltre 50 amministrazioni comunali che hanno messo a disposizione le piazze per allestire gli alberi, nati dalla creatività dell’artista Francesco Sbolzani, che ha donato l’idea progettuale alla Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito”,

Per la realizzazione, l’Ance Novara-Vercelli ha contribuito tramite il reperimento dei caschi e dei materiali per l'allestimento, e la Diocesi con la messa a disposizione degli spazi esterni del Duomo per l’installazione dell'albero.

I caschi, di tre colori diversi, rappresentano con il bianco i lavoratori, con il giallo le vittime di infortunio e con il rosso i caduti sul lavoro.

L'installazione è stata presentata giovedì mattina: il presidente di Anmil Vercelli Andrea Anselmo, ha dichiarato che «L'obiettivo dell'iniziativa è far sì che l'attenzione su un tema fondamentale quale quello degli infortuni e degli incidenti sul lavoro non cali durante le festività. Secondo gli ultimi Open Data Inail, nei soli primi nove mesi del 2023 in Italia sono stati denunciati 430.829 infortuni sul lavoro e 761 incidenti mortali e a Vercelli quest'anno il ricordo non può non andare agli operai della tragedia di Brandizzo. L'augurio è che questa iniziativa sia solamente la prima di tanti eventi volti a sensibilizzare la popolazione su questa tematica così importante».

Presente all'inaugurazione il sindaco Andrea Corsaro, che ha ribadito come «Lo Stato ha leggi precise per combattere gli incidenti sul lavoro, ma è necessaria la collaborazione tra enti e istituzioni. La tragedia di Brandizzo ha focalizzato la riflessione su questo fenomeno inaccettabile, spesso causato da una volontà di accelerare il lavoro. Speriamo che questo Albero sia un segnale che attiri ancora di più l'attenzione su questo argomento».

«Siamo sempre molto sensibili al tema della sicurezza con corsi di formazione dedicati. La cultura e l'educazione sono fondamentali per combattere gli infortuni sul lavoro" - ha spiegato Luigi Falabrino, presidente di Ance Novara-Vercelli - Proprio in questa direzione, stiamo collaborando con lo Spresal di Novara per un aumento dei tecnici».

Ha concluso don Stefano Bedello, in rappresentanza dell'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo: «La Diocesi ha accolto immediatamente la proposta. L'albero sarà un messaggio di speranza e sensibilizzerà le tante persone che visiteranno il Duomo nella notte di Natale. Caritas inoltre è sempre vicina alle famiglie che a causa di incidenti sul lavoro perdono l'unico reddito familiare».

Erano presenti inoltre Donato Forlenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Germana Fiorentino di Confesercenti e Mario Bona di Cassa Edile.