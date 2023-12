Alicese/Orizzonti, giornata d'oro. LG Trino, avanti tutta. Parità tra Virtus Vercelli e Gattinara

Eccellenza

Alicese/Orizzonti-Oleggio 4-2

Colpo grosso dell’Alicese/Orizzonti: battuto l’Oleggio e vetta della classifica ad appena 3 punti. Campionato incertissimo con ben sei squadre racchiuse in uno scarto minimo. La partita è iniziata maluccio, rimediata da una doppietta di Mancuso e risolta da Grosso a poco più di dieci minuti dal termine. Punteggio arrotondato da Omoregbe Ray che si segnala come prezioso bomber subentrando dalla panchina. Prossimo turno: Volpiano/Pianese-Alicese/<wbr></wbr>Orizzonti.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Eusebione Diadoro (dall’85’ Yon), Capodaglio (dal 60’ Cavalla) Grosso Mane, Botalla (dal 46’ Nicolotti) Moussaif Mancuso (dall’85’ Bonadonna) Clerici Castineira (dall’80’ Omoregbe Ray). A disp: Salvoni, Peric, Pelle, Boukism. All. Mellano.

Marcatori: al 15’ Bellocci (O), al 20 e al 34’ Mancuso (A), al 67’ Oronsaye (O), al 77’ Grosso (A), all’82’ Omoregbe Ray (A)

Promozione

Lg Trino-Valdilana 4-1

Con una tripletta di Passannante il Trino continua la corsa verso la promozione in Eccellenza. Il campionato propone sempre il Briga come capolista, ma gli azzurri sono staccati di appena 4 lunghezze. La gara con il Valdilana non ha avuto praticamente storia, risolta con un secondo tempo strepitoso. Apre le marcature Gamra, appena entrato al posto di Agostini. Da segnalare due reti annullate a Micillo. Prossimo turno: Valduggia-Lg Trino.

Lg Trino: Cerruti, Petrocelli Francinelli (dal 77’ Osenga), Buscaglia Baggio Meo Defilippi (dal 61’ Pasini), Agostini (dal 52’ Gamra) Birolo (dall’82’ Pancallo) Micillo Brugnera. Passannante (dal 78’ Maino). A disp: Civiero, Milano, Marteddu. All. Yon.

Marcatori: al 53’ Gamra (L), al 62’, 67’ e 72’ Passannante (L), all’82’ rigore Torta (V)

1^ Categoria

Virtus Vercelli-Gattinara 1-1

Finisce in parità la partita che doveva designare l’inseguitrice del duo biellese Valle Elvo-Valle Cervo. In realtà è stato un lungo inseguimento quello della Virtus Vercelli, andata in svantaggio al 19’ e costretta a cercare la rimonta. Obiettivo raggiunto a metà quando all’84’ Bettini ha realizzato il rigore ottenuto per fallo di mano di un difensore dei vignaioli. La classifica: Valle Elvo 30, Valle Cervo Andorno 28*, Gattinara 27, Virtus Vercelli 25, Livorno/Bianzè 23, Ivrea/Banchette 2,, CGC Aosta*, Quaronese, Ponderano, Cigliano 20, Serravallese 17, Gaglianico, Bajo la Serra 15, Vigliano 13, Aosta 511* 7, Santhià 5*. Prossimo turno: Ponderano-Virtus Vercelli.

Virtus Vercelli: Cairola, Marutti Napolitano, Torrau Kane Battaglia, Rossi (dall’82’ Bertolone) Bellinghieri Fogazzi Bettini (dal 93’ Corradino) Gregoraci (dal 71’ Ait Bel Hadj). A disp: Scrivanti, Benincasa, Arlone, Paiola, Galuppo, Gulin. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 18’ Dappiano (G), all’84’ rigore Bettini (V)

Altri risultati

Livorno/Bianzè-Ponderano 1-2

Aosta 511-Santhià rinviata

Cigliano-Cgc Aosta 1-2