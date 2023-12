Le borse di studio in memoria di Arnaldo Colombo

Venerdì 8 dicembre nella Biblioteca Civica di Rovasenda, si è svolta la tradizionale cerimonia di consegna della Borse di studio intitolate al professor Arnaldo Colombo.

Gli alunni beneficiari, che hanno conseguito i migliori risultati scolastici, sono stati: Alyssa Albertino, Razvan Gabriel Boscenco, Alice Prando, Letizia Di Santo, ai quali oltre all’assegno di studio, sono state donate tre pubblicazioni di Arnaldo Colombo: un libro di poesie: “Spighe ribelli”, un romanzo storico: “La valle del Bayardo” e un libro che spiega l’attualità del cavaliere senza macchia e senza paura: ”Perché il Bayardo”, concludendosi con la cronaca dello storico gemellaggio che unisce Rovasenda con Pontcharra, del quale quest’anno è stato festeggiato il cinquantesimo anniversario.

Tempi, narrazioni, stili differenti, che possano essere da stimolo ai giovani studenti per proseguire nel cammino scolastico con perseveranza e determinazione. Il parroco di Rovasenda, Don Claude Tossou, si è congratulato con i premiati, incoraggiandoli ad andare avanti nello slancio preso: “Non mettete il freno: non si fanno incidenti su questa strada”.

Il sindaco, Gian Paolo Baietti, anche questa volta ha voluto scrivere una dedica su ciascuno dei tre libri, che si concludeva sempre con la frase: “Mai smettere di imparare”. Le borse di studio sono state consegnate dai familiari di Arnaldo: Luisa, vedova di Vittorio Colombo, che è sepolto a Rovasenda, e la figlia Cristina, giunte apposta dal vicentino, per rendere omaggio ad Arnaldo, Danila, Ilaria, Alberto, Flavio, mentre Anna era assente per motivi di salute.

L’assessore all’Istruzione, Simona Abbaribi, ha esortato i premiati a coinvolgere i compagni di scuola nel frequentare la biblioteca, perché è un luogo di formazione e di crescita, in cui l’Amministrazione continua ad investire, ed è intitolata ad uno studioso che ha saputo raccontare la cultura e gli uomini di Baraggia.

Il pomeriggio si è chiuso con un rinfresco offerto a tutti i presenti dalla famiglia Colombo, che mantiene viva la memoria di Arnaldo, sostenendo gli studenti meritevoli, la biblioteca e la chiesa.