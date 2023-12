Calcio, Napoli: Luciano Spalletti e il libro d'onore

Dopo aver portato gli azzurri a vincere lo scudetto dopo 33 anni, Luciano Spalletti firma per il libro d'onore. Il tecnico che oggi guida la Nazionale Italiana è sempre nel cuore di Napoli.

Luciano Spalletti

Uno dei migliori allenatori che ha guidato la squadra del Napoli, oggi festeggia il libro d'onore. Il tecnico, dopo 33 anni è riuscito a far vincere lo scudetto agli azzurri lo scorso anno con un campionato che non ha mai mollato fino alla fine. Per ringraziare Luciano Spalletti, per lui la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli. In questa giornata speciale, oltre ad esserci tanta gente che applaude l'allenatore, non manca qualche tifoso, giornalisti e calciatori. Lui vestito elegante e sorridente, si nota vicino al sindaco Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis mentre il tecnico è sul sul palco della Sala dei Baroni. Tante persone che osservano Luciano Spalletti mentre riceve l’onore della Laudatio dal Professore Siciliano, mentre il sindaco Manfredi esprime a sue parole qualche commento dichiarando che Luciano Spalletti è un cittadino speciale.

Il Napoli

Oggi l'allenatore che guida la Nazionale Italiana, dopo la delibera ufficiale, riceve la pergamena e la medaglia della città di Napoli firmando per l'appunto il libro d’onore. Nello stesso tempo, il tecnico alla commozione ha commentato: “ Ringrazio il sindaco Manfredi e tutta la giunta comunale, i collaboratori del Napoli Calcio, il direttore Giuntoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Ma soprattutto un ringraziamento speciale va a tutti i calciatori che sono stati bravi a vincere lo scudetto la scorsa stagione! Sono molto emozionato, ammetto che comunque avevo una squadra fortissima che poi ha vinto!”-sottolinea Luciano Spalletti. In seguito, il tecnico continua il suo discorso dichiarando: “ Quando sono arrivato al Napoli mi avevano detto che non era facile allenare questa squadra, invece abbiamo ottenuto il successo, Napoli è anche la mia casa ed io sono un suo cittadino a tutti gli effetti!”.

Un giorno emozionante

Dopo aver espresso qualche parole sui ringraziamenti, Luciano Spalletti ha fatto un regalo ai giocatori della squadra dove mostra un video fatto di un mix di immagini che ha fatto emozionare tutti. Nonostante il bel gesto, il presidente Aurelio De Laurentiis si è alzato in piedi per abbracciarlo, inoltre su questo evento non mancherà un docufilm che uscirà sul terzo tricolore del Napoli. Su questo abbraccio, Aurelio De Laurentiis a parte l'emozione trasmessa dal tecnico stesso, ha espresso anche lui qualche dichiarazione dove commenta così: " Sicuramente lo scudetto si vincerà ancora, ma cambia tutto, le condizioni, i giocatori e tutto il contorno di una squadra. Devo ammettere che Luciano Spalletti è stato un grande allenatore e se occorre lo chiameremo per qualsiasi consulenza.

Il docufilm

Con un momento così sulla firma del libro d'onore e lo scudetto vinto, non può mancare il docufilm. Infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis, ha anche annunciato che arriverà presto sugli schermi la storia di un Napoli che dopo 33 anni riesce ad ottenere lo scudetto grazie a Luciano Spalletti ed i suoi uomini. Qui, il presidente Aurelio D e Laurentiis afferma: " Per questo docufilm ci stiamo lavorando precisamente da 7 mesi. Un nostro regalo per Napoli dove il documentario ha una durata di 4 ore. Tutto riguarda lo scorso campionato, sperando che possa uscire nel mese di Febbraio. Aspettiamo con fiducia perché il docufilm è molto complesso, ma prima o poi arriverà presto!"-conclude il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.