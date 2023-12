Al Civico "Momenti di trascurabile (in)felicità"

Francesco Piccolo e Pif arrivano al Teatro Civico con «Momenti di trascurabile (in)felicità». L'appuntamento è martedì 12 dicembre alle 21: il testo è tratto dai tre libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi.

Si tratta di un modo semplice per avere un contatto diretto e vivo con i lettori, un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili dell’esistenza quotidiana – che ci accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro).